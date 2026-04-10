2026年4月1日、自転車の交通違反に対する反則金制度、いわゆる「青切符」の交付を盛り込んだ改正道路交通法が施行されました。

これまで自転車の悪質な違反に対しては刑事罰の対象となる重い「赤切符」が切られるか、あるいは警告にとどまるかの極端な対応となっていました。

【画像】「うわあぁぁ…」これが大炎上している「警視庁・公式SNS」です！

しかし今回の法改正により、クルマと同じように比較的軽微な違反に対しても反則金の納付が求められるようになります。

こうした制度の開始に伴い、警察庁は公式X（旧Twitter）アカウントにてルールの周知を図る投稿を行いましたが、現在このポストの返信をはじめ、国民からの猛烈な批判や疑問の声が殺到し、炎上状態となっています。

ユーザーから寄せられた怒りの声で最も多いのが、「道路のインフラ整備が追いついていない」という現実とルールの乖離を指摘するものです。

ネット上には「そもそも現在の日本の道路は自転車が車道を安全に走れる設計になっていない」「ルールを作る前に道路幅を拡張して安全な専用レーンを作るのが当たり前だ」といった根本的な問題提起が溢れています。

さらに「車道を走ればクルマに跳ね飛ばされて死に直結するし、安全な歩道を走れば通行区分違反で罰金」「一体どちらを走ればいいのか」「自転車に乗りもしない人が考えた、現実を無視した最低最悪の制度だ」と、逃げ場のない状況に対する悲鳴にも似たコメントが多数見受けられます。

中には「車道を走らされた中学生が車に追突されて重傷を負う事故も起きている。このルールは殺人幇助と同義だ」と、人命に関わる危険性を強く訴える声も少なくありません。

また、右左折時などの「合図不履行（手信号）」に対する取り締まり基準の矛盾も大きな波紋を呼んでいます。

法令上、自転車も曲がる際などに手信号を出す必要がありますが、これを出さなければ罰金5000円の対象となる一方で、「片手運転」自体も危険な行為とみなされる場合があります。

「手信号を出そうとすれば片手運転になり、バランスを崩して転倒し、後続車に轢かれる危険性が高い」「わざわざ危険な動作を強要するのはおかしい」「昨日、真面目にハンドサインを出したら逆に警察官に呼び止められた」といった、実体験に基づく戸惑いの声が寄せられています。

さらに、現場の警察官に対する不信感や、他の交通違反への取り締まりを優先すべきだという声も後を絶ちません。

「現場の警察官の曖昧な裁量だけで罰金が決まるのは納得がいかない」「ノルマ達成のための理不尽な取り締まりが連発するだろうね」といった懸念のほか、「自転車レーンに堂々と路駐しているパトカーを見る」「警察官自身も手信号をしていないのに市民を取り締まるのか」と警察側の姿勢を厳しく問う意見も見受けられます。

同時に、「自転車に車道走行を義務付けるなら、交差点直前で無理な追い越しや左折巻き込みをしようとする危険なクルマを徹底的に摘発してほしい」「自転車レーンへの違法駐車や、無法地帯となっている電動キックボード、違法モペットの取り締まりが先決だ」と、クルマ側や新たなモビリティに対する不満も爆発しています。

こうした現状に対し、「クルマの違反が減ったから今度は自転車の反則金でがっぽり稼ごうとしているだけ」「国民から搾り取れるだけ搾り取ろうとする権力の暴走だ」と、制度の導入目的そのものを疑うコメントまで飛び交っています。

自転車のルール変更は本来、悲惨な交通事故を減らし、すべての交通参加者の安全を守るために施行されたはずです。

しかし、インフラの未整備や現場での運用基準の矛盾が浮き彫りとなったことで、広く国民からの理解を得るにはまだまだ時間がかかりそうな状況となっています。