長嶋一茂、眠くなり正常な判断ができず…高嶋ちさ子に“賭け”託すも大絶叫「何これ！」

4月10日（金）の『ザワつく！金曜日』では、長嶋一茂、石原良純、高嶋ちさ子の“ザワつくトリオ”が、どちらが多数派かを当てる「ザワつく！究極の2択」に挑む。

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2つの絶品グルメを目の前に出されたら、人はどちらを選ぶのか？ 老若男女約1000人に大調査し、多数派はどちらかを当てるこの企画。

今回のテーマは、日本人を悩ませる二大おかず対決「から揚げVSしょうが焼き」だ。多数派を当てたら味わえるごほうびグルメのVTRが流れると、ザワつくトリオの面々も食べたすぎて悶絶しまくる。

このクイズは、正解すると賭けたポイントの倍を獲得できる「一発逆転ルール」が最大の特徴。しかし、不正解なら賭けたポイントは没収となってしまう。

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おなかが空きすぎて眠くなり、もはや正常な判断ができないという一茂は、どちらにいくら賭けるか、自分の選択と賭けるポイント数をちさ子に決めてほしいと言い出す。

ちさ子は面白がって引き受けるが、ちさ子が書いた自分のボードを見た一茂は「えーっ！ 何これ！」と大絶叫することに。

いったい一茂は、どちらにいくら賭けることになったのか？

また番組では、「行ってみたい絶景ポイント」についてザワつくトリオが語り合う一幕も。

一茂は、海外はハワイ以外興味がないため、まだ訪れたことのない日本の絶景に行ってみたいと話す。

それを聞いたちさ子は、「今年の私のツアーについてくればいい」と一茂を誘う。