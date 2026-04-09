人気オンラインカードゲーム「Shadowverse: Worlds Beyond（シャドウバース ワールズビヨンド）」が9日、公式サイトを更新。プロゲーマー・MURA氏に対して、「厳しいペナルティ」を与えることを発表した。MURA氏は3日に開催されたeスポーツチームによるドラフト会議で、同ゲームのプロリーグ「Shadowverse Premier Series 26―27」に出場するプロゲーマーとなっていた。



【写真】解雇が通告されたMURA氏 プロチーム入りが決まったときの様子

この日更新された公式サイトでは「MURA選手に関して、違反行為が確認されたため、ペナルティを科すことをお知らせいたします」と発表した。違反行為の詳細について「自身の配信において、ドラフト会議で他チームが指名した選手に対する誹謗中傷と受け取られる発言を行ったこと」「同配信において、他チーム選手との談合や不正があったかのように示唆し、本シリーズ運営および他チームの信用を毀損する、事実に基づかない発言を行ったこと」「本シリーズの理念に著しく反する言動により、ファンの信頼を損なったこと」と、3点を挙げた。



これらの違反行為について「理念に著しく反するものであり、開幕を期待してくださっているファンの皆さまの信頼を損なう、決して容認できないものと判断いたしました」と強く非難。MURA氏に対して「同リーグへの出場を無期限で禁止」「『Shadowverse: Worlds Beyond』および『Shadowverse EVOLVE』に関連する公式大会への参加を無期限禁止」「『Shadowverse: Worlds Beyond』および『Shadowverse EVOLVE』を用いた収益化や配信行為を2027年3月31日まで禁止」という、厳しいペナルティ処分を告げた。禁止部分については「MURA選手の発言や行動を勘案のうえ、運営事務局にて改善が認められると判断した場合、制限を解除する可能性があります」と付け加えた。



この公式発表を受けて、MURA氏をドラフト指名して雇用していたeスポーツチーム「RIDDLE ORDER」も公式X(旧ツイッター)を更新。「このたび、Cygames(Shadowverseの運営会社)様より発表された処分を厳粛に受け止め、RIDDLE ORDERといたしましても協議の結果、MURA選手との契約を解除することを決定いたしました」と契約解除を公表した。



さらに「当該選手との契約にあたっては、過去の発言および行動について再発防止を誓約したうえで契約を締結しておりましたが、今回の件はその誓約に対する違反であると判断し、協議の結果、本件対応を決定いたしました」と、MURA氏には過去にも問題の言動があり、その再発防止をした上で今回の問題行動があったことを知らせた。



MURA氏も自身のXで「この度は、自身の配信での発言により、多くの方々に不快な思いをさせてしまい、誠に申し訳ございませんでした」と謝罪。誹謗中傷した選手には直接謝罪したことも記し、ドラフト会議中に他選手とアイコンタクトを取っていたという発言を行ったことついても「私の独断による誤った発言」と事実ではないとした。「今回の件について、軽率な発言をしてしまったことを深く反省しております。多くの方々にご迷惑と不快な思いをおかけしましたこと、重ねてお詫び申し上げます」と改めて謝罪した。



（よろず～ニュース編集部）