限定レア版も！『ヘルヴァ・ボス』と「Cult of the Lamb」の新作フィギュアが登場

話題の海外アニメ『ヘルヴァ・ボス』および大人気ゲーム「Cult of the Lamb（カルトオブザラム）」より、Youtooz社製のフィギュア三種の発売が決定した。

『ヘルヴァ・ボス』と「Cult of the Lamb」のフィギュアが発売決定！

Youtooz HELLUVA BOSS ミニフィギュア3体セット

※INFOLENS GEEK SHOP オンライン限定販売

ブリッツ、ルーナ、ストラスの三キャラクターが並んだ、コンパクトで飾りやすいフィギュアセットだ。それぞれの個性を活かしたポーズや表情を細部まで丁寧に再現している。

さらに、三体が特別仕様の”レアバージョンセット”が届く可能性も…!? （※レアバージョンセットは、ブリッツは黒いサングラスをかけ、ルーナはパーティードレスを着用、ストラスは春の装いをしている。）デザイン性の高いパッケージは、そのまま飾っても作品の世界観を楽しめる仕様だ。ファンの方にはもちろん、ギフトにもおすすめのアイテムとなっている。

Youtooz HELLUVA BOSS フィギュア （スプリングストラス）

春をテーマにした、ストラスの特別デザインフィギュアだ。鮮やかな赤い食虫花を手にした姿や、余裕のある表情、流れるような髪の造形など、キャラクターの魅力を細部まで丁寧に再現している。

赤いセーターとパープルのパンツ、背後に咲く花々など、シーズン感あふれるデザインもポイントだ。パッケージにも花のモチーフや幻想的なカラーリングが施され、そのまま飾っても世界観を楽しめる。マット＆エンボス加工の外装スリーブと専用保護ケース付きで、コレクションにも最適なアイテムだ。

Youtooz Cult of the Lamb フィギュア（スプリングラム）

教団を率いる日々の合間に、ひとときの安らぎを楽しむ子羊の姿を表現したフィギュアだ。ピンクの花の香りを楽しむ穏やかな表情や、赤いマント、黒い王冠など、印象的なデザインを丁寧に再現している。

足元には咲き誇る花々が広がり、作品の世界観をやわらかく演出。パッケージにも花畑やシンボルがあしらわれており、そのまま飾っても楽しめる仕様だ。こちらも、マット＆エンボス加工の外装スリーブと専用保護ケース付き。

販売情報

今回紹介した商品は、2026年4月9日（木）より予約販売開始。2026年12月中旬より順次発売開始。

オンライン販売：INFOLENS GEEK SHOP

店頭販売：INFOLENS GEEK SHOP池袋パルコ店 ※「Youtooz HELLUVA BOSS ミニフィギュア3体セット」の取り扱いはない。

（海外ドラマNAVI）

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