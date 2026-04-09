『魔入りました！入間くん』 第2話『13人の挑戦」あらすじ公開
4月4日（土）より放送中のTVアニメ『魔入りました！入間くん』第4シリーズ、第2話のあらすじと先行カットが公開された。
魔界の大悪魔の孫となり、悪魔学校バビルスに通うことになった人間の少年・鈴木入間の奮闘と成長を描く『魔入りました！入間くん』。2017年3月から『週刊少年チャンピオン（秋田書店）』にて西修による連載がスタートし、コミックスシリーズ累計発行部数は2000万部を突破。（2026年3月現在）
どんな時も相手を思いやる入間の優しさや意志を貫き通す姿、悪魔たちとの楽しげな魔界生活、そして魔界を揺るがす大きな陰謀の影が暗躍するストーリーが好評を博し、待望のTVアニメ第4シリーズが2026年4月4日（土）午後6時25分からNHK Eテレにて2クール・全24話で放送予定。
このたび、4月11日（土）に放送となる第2話「13人の挑戦」のあらすじと先行カットが公開された。
13人目のクラスメート、プルソン・ソイの存在を思い出し、ついに全員が揃った入間たち問題児（アブノーマル）クラス。しかし、家のおきてにより目立つことの出来ないソイは、音楽祭に参加するためには2つ条件があると語り…。また、生徒会のロノウェとナフラが各クラスの出し物の聞き取り調査に回り、音楽祭に向けた準備がスタートする。ソイが提示する条件に対して入間たちクラスメートはどのように応えるのか、そして問題児（アブノーマル）クラスの出し物はどうなるのか、ご注目を。
＜ 第2話『13人の挑戦」あらすじ＞
なんと放課後に現れる謎のトランペット奏者―妖精（ピクシー）の正体はソイだった！ 家のおきてにより目立つことが出来ないソイは、音楽祭に参加するためには2つ条件があるという。それを聞いた問題児（アブノーマル）クラスは…？ 一方、生徒会師団（バトラ）のロノウェとナフラは、業務の一環として各クラスの出し物を調べることになり…。
＞＞＞第2話先行カットをすべてチェック！（写真5点）
（C） 西修 (秋田書店) ／魔入りました！入間くん第4シリーズ製作委員会
魔界の大悪魔の孫となり、悪魔学校バビルスに通うことになった人間の少年・鈴木入間の奮闘と成長を描く『魔入りました！入間くん』。2017年3月から『週刊少年チャンピオン（秋田書店）』にて西修による連載がスタートし、コミックスシリーズ累計発行部数は2000万部を突破。（2026年3月現在）
どんな時も相手を思いやる入間の優しさや意志を貫き通す姿、悪魔たちとの楽しげな魔界生活、そして魔界を揺るがす大きな陰謀の影が暗躍するストーリーが好評を博し、待望のTVアニメ第4シリーズが2026年4月4日（土）午後6時25分からNHK Eテレにて2クール・全24話で放送予定。
13人目のクラスメート、プルソン・ソイの存在を思い出し、ついに全員が揃った入間たち問題児（アブノーマル）クラス。しかし、家のおきてにより目立つことの出来ないソイは、音楽祭に参加するためには2つ条件があると語り…。また、生徒会のロノウェとナフラが各クラスの出し物の聞き取り調査に回り、音楽祭に向けた準備がスタートする。ソイが提示する条件に対して入間たちクラスメートはどのように応えるのか、そして問題児（アブノーマル）クラスの出し物はどうなるのか、ご注目を。
＜ 第2話『13人の挑戦」あらすじ＞
なんと放課後に現れる謎のトランペット奏者―妖精（ピクシー）の正体はソイだった！ 家のおきてにより目立つことが出来ないソイは、音楽祭に参加するためには2つ条件があるという。それを聞いた問題児（アブノーマル）クラスは…？ 一方、生徒会師団（バトラ）のロノウェとナフラは、業務の一環として各クラスの出し物を調べることになり…。
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（C） 西修 (秋田書店) ／魔入りました！入間くん第4シリーズ製作委員会
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