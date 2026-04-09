“わがままボディ”の24歳美女が、恋愛リアリティーショーでカップルとして成立したイケメン経営者に「する？」と自ら提案。2人で1つのいちごを咥え、濃厚なキスを交わした。

【映像】童顔”わがままボディ”美女の水着姿

『ラブパワーキングダム』シリーズは、モテを自認し、“爆モテ”人生を送る美男美女16名の恋愛強者たちがハイクラスな男女の駆け引きを行い、No.1モテ男＆モテ女を決定するABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー。

キュートな童顔フェイスと“わがままボディ”、そのギャップも魅力的なタレントのかの（24）。『ラブパワーキングダム2』最終回に行われた「FinalモテVOTE」で、かのは飲食店経営者のユウキ（29）と票を入れ合い、両思いに。アフターパーティーではユウキの方から「日本に帰ってもお付き合いを前提に一緒にいて欲しい」と告白し、カップル成立となった。

そして現在配信中のABEMAプレミアム限定コンテンツ『ラブパワーキングダム2 真剣交際W告白』では、かのとユウキがWデートへ。2人はデートに参加したもう1組のカップルからリクエストを受け、“いちごキス”をすることになった。

初めに2人は、ライトアップされた空間で夜のいちご狩りを楽しんだ。かのにいちごを食べさせてもらうと、ユウキは「今まで食べたいちごで一番おいしい」と大喜び。その後は何度もお互いにいちごを食べさせ合い、仲睦まじい様子を披露。かのは「ロマンチックだな。こういうデート、ユウキくんと初めてできて嬉しい」としみじみ口にした。

いちご狩りを終え、本音を語り合ったところで、かのはいたずらっぽい笑みを浮かべ「する？」とユウキの目を見つめた。2人がチャレンジすることになった“いちごキス”は、いわばポッキーゲームのいちご版。ユウキは「アーン」と言いながらかのの口にいちごを咥えさせ、唇を重ねた。

一緒に選んだ摘みたてのいちご、そしてお互いの唇の感触を味わうように、濃厚なキスを交わした2人。キスを終えると、ユウキは「ごめん。俺が全部食べちゃった」と謝りつつ、かのと笑い合った。さらに、かのが「マルタのときより緊張しない」と現在の心境を語ると、次の言葉を遮るように、ユウキからキス。かのは「日本帰ってきても（キス）できると思わなかった」と嬉しそうな様子を見せた。

そしてデートの最後には、ユウキがかのにあらためて告白。最初はゲーム感覚だったものの、「どんどんかのしか見えなくなった」と次第に本気で惹かれていったことを明かし、「今までいろんな男性と出会ったかもしれないけど、過去の男たちに負けない新しい未来の男として、俺とお付き合いをしてくれたら嬉しいなと思います。付き合ってください」と交際を申し込んだ。

デートが始まる前のインタビューでは「ユウキくんがどういう気持ちで私に接しているのかわからない」と不安も口にしていた、かの。マルタで実った恋は、真剣交際に発展するのか!?かのの答えは果たして…？