ヤマハ「新型スポーツバイク」発表！ デザイン＆走りが“劇的進化”！

2026年4月9日、ヤマハからスポーツバイクファンを熱狂させる新型モデルが発表されました。

クロスプレーン・コンセプトに基づく688ccの水冷直列2気筒エンジンを搭載し、卓越したハンドリングで高い評価を得てきたスーパースポーツ「YZF-R7 ABS（以下、YZF-R7）」が、車体全面に大幅なアップデートを実施して登場したのです。

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同車は「楽しさ、自信、そして成長のためのスーパースポーツの教科書」という開発コンセプトを掲げ、レースマシンさながらのポテンシャルとストリートでの扱いやすさをかつてない高い次元で融合させています。

さらに、ヤマハ（発動機）の創立70周年を記念する特別な「70th Anniversary Edition」も200台限定で設定されるなど、話題性に事欠かない充実の内容となっています。

今回の大規模アップデートにおいて最も注目すべきは、電子制御システムの劇的な進化です。

新たに「YCC-T（ヤマハ電子制御スロットル）」が採用されたことで、低回転から高回転まで極めて滑らかでリニアなトルク特性を手に入れました。

さらに、車体の姿勢を緻密に検知する「6軸IMU」を搭載し、エンジン出力特性などを調整できる「YRC（Yamaha Ride Control）」や、過度なエンジンブレーキを抑制するバックスリップレギュレーター、シフトダウンにも対応した第3世代クイックシフターなど、フラッグシップモデルに迫る多彩な走行支援システムを実装。

また、長距離ツーリングの疲労を大幅に軽減するクルーズコントロールシステムも備わり、スーパースポーツでありながら高いツーリング性能も併せ持っているのも魅力です。

もちろん、走りの質を根底から支える車体まわりについても全面的な見直しが図られました。

高張力鋼管を用いたフレームは、従来モデルの軽さを維持したまま各部の剛性を最適化し、スタビリティを向上。

足元には軽量なスピンフォージドホイールが新たに採用され、慣性モーメントの低減により、さらに俊敏でシャープなハンドリングを実現しました。

これらの変更に合わせてフロントサスペンションのセッティングも最適化されており、ライダーはより路面の状況を掴みやすく、意のままに車体をコントロールする喜びを味わうことができます。

さらにデザインも従来モデルとは完全に別物へと進化しており、一目でRシリーズとわかる流麗なスタイリングがさらに研ぎ澄まされました。

ハイスピード・スタイリングの象徴である「M字ダクト」の意匠を受け継ぎつつ、ヘッドランプまわりをレンズで平滑化することで空気抵抗を低減。

新たにウインカー内蔵型のミラーを採用したことで、空力性能の向上とともに、よりタイトでクリーンなフロントマスクに仕上がっています。

また、燃料タンクやシート形状の見直しによりライディングポジションの自由度が広がり、シート高も5mm下げられたことで、足つき性の向上という嬉しい副産物ももたらされました。

そのほか、メーターには5インチのフルカラーTFTディスプレイが採用され、視認性が大幅に向上。

専用アプリと連携することで電話の着信通知やナビゲーション機能を利用できるほか、「Y-TRAC Rev」というアプリを使えば、サーキットでのラップタイムや車両の走行データをスマートフォンで解析できるなど、現代のバイクならではの“つながる”機能も充実しています。

この新型YZF-R7のカラーリングは、ヤマハレーシングの血統を感じさせる「ブルー」、メタリックベースで上質な「ブラック」、そして創立70周年を記念する限定色「ホワイト」の3色を用意。

車両価格（消費税込）は116万6000円で、発売日は2026年5月29日を予定しています。

先進の電子制御と徹底的に磨き上げられた車体を手に入れた新型YZF-R7は、ワインディングからサーキットまで、ライダーのスキルを問わず極上のスポーツライディング体験を提供してくれる最高の一台となるはずです。