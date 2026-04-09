絶望から這い上がった“2本脚のネコ”に世界中が感動 「生きてるだけで素晴らしい」本当の強さと激動の半生
ありとあらゆる“ネコいぬ情報”をワイドショー形式で紹介する情報バラエティ『ネコいぬワイドショー』（BS朝日）。
本日4月9日（木）放送の同番組では、「石猫アーティスト」や「世界で大反響！2本脚の保護ネコエース」などを紹介する。
放送枠お引越し＆1時間へ拡大の記念すべき今回は、“いぬコメンテーター”に紺野美沙子が登場。『ネコいぬワイドショー』を愛してやまない紺野が、さらに深く、さらに熱くネコいぬ愛を叫ぶ。
◆河原の石がリアルすぎる作品に!?
河原に落ちている石に、息をのむほどリアルなネコを描き出す「石猫アーティスト」の夫婦に密着する。
予約1年待ちというその作品の多くは、天国へ旅立ったペットたちの面影を求めるもの。
今回、番組では愛犬・小春ちゃんを亡くした紺野美沙子のために、特別な作品を制作。スタジオで対面した紺野が思わず涙したその出来栄えとは？
◆世界で大反響！2本脚の保護ネコ
交通事故で後ろ脚を失い、殺処分の危機から救われた保護ネコ・エースくん。
前脚だけで力強く走り回る姿がSNSで世界中を感動させ、再生回数は1億5000万回を突破した。
自傷行為や排泄障害という過酷なハードルを乗り越え、彼を家族として迎えた飼い主・新井さんの決意と愛。
生きてるだけで素晴らしい――絶望から這い上がった2本脚のネコが、私たちに教えてくれる本当の強さ、その激動の半生に迫る。