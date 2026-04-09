海から引き揚げられた、およそ生き物とは思えない“錆びたバネ”そっくりの不思議な海洋生物の写真がSNSで話題を集めている。



【写真】どう見ても錆びたバネにしか思えませんが

ぴん@磯次郎（@mrdonseaworks）さんがXに投稿したのは、どう見ても錆び付いた、金属のバネのような物体。漁師の友人の船に遊びに行った時、漁網に複雑に絡みついているのを発見。「誰や？海の沖にバネ棄てる奴は？けしからん！」と、思わず口に出したぴん@磯次郎さんに対し、友人の漁師は「違う、これは生物だ」と一言。非常に驚いたそう。投稿は「SFの小道具かと思った！」と話題になり、3.6万いいねを獲得。この不思議な出会いと、謎の生物の正体について、ぴん@磯次郎さんに話を聞いた。



――見つけた時の状態はどのようなものでしたか？



ぴん@磯次郎： 網に絡み付いていた時は、綺麗なコイル状（バネのような形）でした。それを網から無理やり外した時に、写真のようにビヨーンと伸びてしまったんです。



――その後の正体が判明した経緯を教えてください。



ぴん@磯次郎：これほど話題になるとは思わず、軽い気持ちでXに上げたんです。そしたらフォロワー外の方から「ネジレカラマツ（刺胞動物の一種）では？」というリプライをいただき、自分で調べてみたところ正解だと分かりました。



――この「ネジレカラマツ」は、その後どうされたのでしょうか？



ぴん@磯次郎：当時は3つほど網にかかっていたのですが、おそらく友人がそのまま海に戻したと思います。



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SNSでは「こんな珊瑚が存在する海最高」「知らなかったら完全に針金として処理する」「まだまだ海には信じられない生き物がいるな」などの反響が集まった。一見すると人工物のゴミに見えてしまう、自然界の不思議な造形。海にはまだまだ私たちの知らない生命が溢れているようだ。



（よろず～ニュース特約・米田ゆきほ）