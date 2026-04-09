さりげない高級感を演出

日々の移動手段として欠かせないクルマですが、近年では単なる利便性だけでなく、使う人の満足感を高める要素も重視されるようになってきました。

移動時間をより快適で心地よいものにするためには、機能性と同時に、細部の仕上がりや雰囲気といった“質”の部分も大切なポイントとなっています。

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そうした流れの中で、トヨタ「カローラツーリング」は着実に進化を続けており、従来の実用性に加えて、ワンランク上の上質さを感じさせるモデルへと変化しています。普段使いのしやすさを維持しながらも、所有する喜びを感じられる仕上がりが特徴です。

直近では2025年5月に一部改良が施され、安全性と使い勝手の向上が図られました。特に注目されるのは先進装備の充実で、ドライブレコーダーやブラインドスポットモニターがW×BおよびGグレードに標準装備されています。これにより、日常の運転における安心感が一層高まりました。

さらにW×Bグレードでは、デジタルキーやディスプレイオーディオplusが採用され、スマートフォンとの連携機能も強化されています。

これらの機能は現代の生活スタイルに適しており、クルマをより身近で便利な存在にしています。

パワートレインについてはハイブリッドに一本化され、燃費性能と静粛性のバランスが追求されています。

また、アクセサリーコンセントを選択した場合には給電アタッチメントが標準装備されるなど、実用面でも細かな配慮が見られます。こうした点は、通勤からレジャーまで幅広い用途に対応できる魅力といえるでしょう。

一方で、このクルマの価値は性能だけにとどまりません。外観の印象を引き上げる純正アクセサリーの存在も見逃せないポイントです。

外装では、モデリスタが手がけるメッキパーツがボディにほどよい華やかさを与え、全体の雰囲気を引き締めます。

例えば、フロントバンパー（素地・5万1700円／消費税込み、以下同）やフロントグリルガーニッシュ（2万5300円）、ドアハンドルガーニッシュ（1万3200円）、ミラーガーニッシュ（1万7600円）、バックドアガーニッシュ（2万200円）といったパーツを組み合わせることで、統一感のあるスタイリングが完成します。

特に落ち着いた色のボディと合わせることで、控えめながらも品のある印象が際立ちます。

内装にも同様に工夫が施されています。ハーフシートカバー（1台分1万7600円）はレース素材を使用し、触り心地の良さと見た目の美しさを両立しています。シンプルな車内にさりげないアクセントを加え、落ち着いた雰囲気を演出します。

また、インテリアパネルには茶木目（2万4200円）とチタニウムグレイン（2万9700円）が用意されており、好みに応じて車内の印象を変えることができます。特に茶木目は深みのある色合いが特徴で、車内全体に落ち着きと高級感をもたらします。

後部座席の快適性にも配慮がなされており、サポトヨプラスのアシストグリップにはシンプルタイプ（6270円）、ヘッドレスト取り付けタイプ（1万6500円）、つり革タイプ（4840円）など複数の選択肢が用意されています。

乗り降りのしやすさを向上させるだけでなく、利用者への細やかな気遣いを感じさせる装備です。

このようにカローラツーリングは、安全性能や実用性といった基本をしっかり押さえながら、アクセサリーによって自分らしい一台に仕上げられる点が魅力です。

日常の移動をより豊かにし、さりげない満足感を与えてくれる存在として、多くの人に支持されている理由もうなずけます。なお、価格（消費税込み）は235万9500円から341万6600円で展開されています。

実際にネット上でもさまざまな声が見られ「メッキパーツを付けるだけで見た目がかなり変わる」「モデリスタのガーニッシュはやりすぎ感がなくてちょうどいい」「全部付けると統一感が出て高級感が増す」といった声が目立ちます。

一方で、「パーツを揃えると結構な金額になる」「もう少し安ければ手を出しやすい」「単体だと地味だけど組み合わせると良い」といった現実的な意見も見られます。

さらに「茶木目の内装が想像以上に豪華で良い」「シートカバーで雰囲気がガラッと変わる」といった感想もあり、多角的な評価が寄せられています。