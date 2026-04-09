渡辺直美＆HANA・MAHINA、初共演で互いを褒め合い 平成ヒットソングをリメイク披露
【モデルプレス＝2026/04/09】お笑い芸人の渡辺直美とガールズグループ・HANA（ハナ）のMAHINA（マヒナ）が出演するロッテ「クランキー」の新TVCM『チョコサクサァァーク』篇が、4⽉14⽇より全国で放映開始される。
【写真】渡辺直美＆MAHINA、チョコレートを豪快に頬張る
今回CMに出演するのは、バラエティや⾳楽活動など多⽅⾯で活躍している渡辺と、2025年の4⽉にデビューし活動を続ける7⼈組ガールズグループ・HANAのMAHINA。初共演にも関わらず息のあった掛け合いと、テンポに呼応した無駄のない動きを披露した。楽曲は、平成のヒットソングSOUL’d OUT「ウェカピポ」をリメイクし、原曲のフレーズ感・ビート感に「クランキー」の“サクサク感”を重ねたリズム感が癖になるCMオリジナルソング「ウェカピポ meets チョコサク」を採⽤。「チョコサクサァァーク」といった特徴的なフレーズは、原曲「ウェカピポ」を歌うSOUL’d OUTのMC・Diggy-MO’の歌い⽅をオマージュしており、ニュアンスの難しい歌い⽅を表現するために、制作チームが、Diggy-MO’本⼈に歌唱指導をお願いするまでの徹底ぶり。原曲へのリスペクトが詰まった本格的な仕上がりになっている。
「クランキー」をイメージしたオレンジを基調とした⾐装でスタジオに⼊った2⼈。挨拶と共に渡辺がMAHINAの髪の⾊を⾒て「⽑先がピンク！」とコメントすると、MAHINAが「あ、オレンジです」と反応。現場が和み、撮影がスタートした。撮影が進み、監督からの振り付けの要望に対して、少し緊張しているMAHINAに「プロですから」と気を使うような渡辺のコメントもあり、明るく、仲良く撮影に取り組む姿が⾒られた。撮影した映像を振り返る時には、「カッコよかった〜」とお互いに褒め合っていた。
「クランキー」を⾷べて決めポーズをとるシーンでは、渡辺がチョコを⼝に⼊れ損ねてしまい、カットの声がかかると同時に思わずスタジオ全体が笑いに包まれた。スタジオ最後のカットを終え、花と共に名前⼊りの「クランキー」がプレゼントされると、2⼈は喜びながら「名前が書いてある！れは⼀⽣⾷べられない」と驚きの表情を⾒せた。
最後は録⾳ブースで歌の録⾳へ。渡辺のパートから始まり、ウェカピポの難易度の⾼いラップパートの収録では、まるでDiggy-MO’本⼈を彷彿とさせる歌い回しを披露。スムーズに収録が進み、本⼈も思わず「いけたんだけど」と驚きを⾒せる場⾯もあった。（modelpress編集部）
Q.どんな時にクランキーを⾷べますか？
渡辺：本当にクランキーが⼤好きで、どんな時も⾷べているのですけど、⼀番はやっぱり作業中ですね。ネタ書いている時や、何かクリエイティブなことを考えている時にいつも⾷べさせてもらっています。ニューヨークでも⽇本で買い溜めしておいたクランキーを⾷べています。逆に無いと本当に「はぁ…」ってなっちゃうぐらい、⼤好きです。このサクサク感が⼤好きなので、仕事の準備中とか家で作業しているときに、いつも⾷べていますね。集中⼒を上げたい時とかに、⾷べやすいし、⼿軽に美味しく⾷べられるっていうのが最⾼ですよね。
MAHINA：私の⺟がものすごく⼤好きで。⺟のバッグに必ずクランキーが⼊っているのですけど、奪い取って、「⼀⼝ちょうだい」って⾔いながら全部⾷べてしまって怒られるっていうのを、毎回繰り返しているという思い出があります。だから家族でドライブ中とか、いつも分け合って⾷べていますね。
Q.お2⼈は初共演ということですが、それぞれの印象をお聞かせください。
渡辺直美：勝⼿に初めて呼びますがマーちゃん（MAHINA）は、本当にバイブスが最⾼で。初めて会った時も「こんにちはー！」みたいな感じ挨拶をしてくださって。テンションもぶち上がるし、合間でもいろんな話をしました。⼀緒に踊るシーンがあったのですが、踊りも間近で⾒ることができて、とてもテンションが上がりました。「太陽の⼦」みたいに明るくて、会えて嬉しかったです。
MAHINA：ナーちゃん（渡辺直美）は、まず本当に優しいです。寄り添ってくれるような感じで。私が少し「⼤丈夫かな」って不安がっていたのですが、とても寄り添ってくださって。モニター映像を⾒ていた時も本当に可愛くて。周りの皆さんも釘付けになっていたくらい、本当に可愛らしかったです。
Q.クランキー板が2つに割れる仕様になって、他の⼈ともシェアできるようになりましたが、いまクランキーをあげたいのは誰ですか。その理由も教えてください。
MAHINA：今回のクランキーは綺麗に2つに割れるようになっているので、シェアしやすいところがすごくいいなと思いました。メンバーに⾷べてもらって、エネルギーをつけて欲しいですね。みんなでたくさんシェアしながら楽しみたいです。普段からもメンバー同⼠では、よくシェアをしますね。ご飯や⽢いお菓⼦も⼤好きなので、⾃然と「⼀⼝ちょうだい」が始まります。ただ、その“⼀⼝”がメンバーによって⼤きさが違っていて「それ全部じゃん！」とツッコミたくなることもあります。
渡辺直美：できれば1⼈で⾷べたいです。「クランキー」は⾷べやすくて1⼈で⾷べることも簡単ですよね。今までは箱から出していましたがこれからはパキッと割って後で⾷べるみたいな。1時間後の⾃分のために取っておこうかなと思います。
Q.新⽣活が始まり⼀歩踏出す⽅も多い季節ですが、この春、「新しく始めたいこと」はありますか。
渡辺直美：バイクの免許ですね。ニューヨークではみんな⼤きいバイクに乗っているのでそれを⾒てかっこいいなと思い、いつかバイクに乗りたいなと思っていたので、バイクの⼤型免許取りたいなと思っています。
MAHINA：英語を頑張りたいです。メンバーみんな、とても上⼿なので私も克服してペラペラに話せるようになりたいです。
インタビュアー：（渡辺へ）何から始めると⼀番良いでしょうか。
渡辺直美：ノートを買って、その⽇にあった出来事を⽇記に英語で書くことですかね。単語がわからなくても調べて、その時に思ったことを書いていくとどんどん⾃分の成⻑が⾒えて、「私成⻑しているな」っていうのが記録や⽇記代わりにもなるので。ダブルで楽しいのでやってみて欲しいです。私はやったことないのですが、⼈に⾔われたことを垂れ流してみました。
MAHINA：私も垂れ流して誰かに⾔ってしまうかもしれませんが、頑張ります！
Q.新⽣活を始める⼈は⽣活が変わって不安な気持ちや新しい⼈と出会ってコミュニケーションが上⼿くいかない、など“イライラもやもや“するタイミングでもありますが、そんな時にクランキーのように“サクッ”と気持ちを切り替えるコツはありますか。
MAHINA：“イライラやもやもや”は、それを上回る感情がないと、なかなか消えない気がするのです。だからこそ、それを超えるくらいの「楽しい」とか「嬉しい」といった気持ちが⼤事かなと思っています。クランキーを⾷べて「美味しい！」って感じた瞬間に、「あ、さっきまでのイライラ忘れていたな」って思えたら素敵ですよね。ちょっとしたきっかけで気持ちが切り替わる時間をつくれたらいいなと思います。最近だと、メンバーとご飯を⾷べている時間がいちばん楽しいですね。本当に他愛もないことでずっと笑っていて、⾷べて、笑って、また⾷べての繰り返しです。でもその時間がすごく愛おしくてみんなで笑っていると、⾃然ともやもやも吹き⾶んでいる気がします。
渡辺直美：私は、“イライラやもやもや”を感じたときは、思いきり熱いお⾵呂に⼊って、たくさん汗をかいて、しっかり温まったあとに、少し凍らせたクランキーをお⾵呂上がりに“パキッ”と⾷べます。あの瞬間で全部忘れられる気がして。お⾵呂でグーッと温まって、冷たいクランキーを⾷べてイライラを解消しています。
クランキーCM最高！ほんとこのチョコ美味しいですよね。イニシエの楽曲をこんな形で蘇えらせてくださったこと、とってもうれしいです。自分の歌唱スタイルを素敵な方たちに熱演していただけたこともアツイ。渡辺直美さん、MAHINAさん、イケてて、ぶちアがりました。うしろのデッカイ安全ディギーがあまりにシュールで、完成を拝見して仰天。関係者制作みなみなさまとの楽しいMTGなども束の間セッションでしたが、大変お世話になりました。どうもありがとうございました。当然、クランキー”サク サ ア アーク”やりながらクリエイティヴライフ謳歌します。
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【写真】渡辺直美＆MAHINA、チョコレートを豪快に頬張る
◆渡辺直美＆MAHINA、平成ヒットソングをリメイク歌唱
今回CMに出演するのは、バラエティや⾳楽活動など多⽅⾯で活躍している渡辺と、2025年の4⽉にデビューし活動を続ける7⼈組ガールズグループ・HANAのMAHINA。初共演にも関わらず息のあった掛け合いと、テンポに呼応した無駄のない動きを披露した。楽曲は、平成のヒットソングSOUL’d OUT「ウェカピポ」をリメイクし、原曲のフレーズ感・ビート感に「クランキー」の“サクサク感”を重ねたリズム感が癖になるCMオリジナルソング「ウェカピポ meets チョコサク」を採⽤。「チョコサクサァァーク」といった特徴的なフレーズは、原曲「ウェカピポ」を歌うSOUL’d OUTのMC・Diggy-MO’の歌い⽅をオマージュしており、ニュアンスの難しい歌い⽅を表現するために、制作チームが、Diggy-MO’本⼈に歌唱指導をお願いするまでの徹底ぶり。原曲へのリスペクトが詰まった本格的な仕上がりになっている。
◆渡辺直美＆MAHINA、互いに褒め合い
「クランキー」をイメージしたオレンジを基調とした⾐装でスタジオに⼊った2⼈。挨拶と共に渡辺がMAHINAの髪の⾊を⾒て「⽑先がピンク！」とコメントすると、MAHINAが「あ、オレンジです」と反応。現場が和み、撮影がスタートした。撮影が進み、監督からの振り付けの要望に対して、少し緊張しているMAHINAに「プロですから」と気を使うような渡辺のコメントもあり、明るく、仲良く撮影に取り組む姿が⾒られた。撮影した映像を振り返る時には、「カッコよかった〜」とお互いに褒め合っていた。
「クランキー」を⾷べて決めポーズをとるシーンでは、渡辺がチョコを⼝に⼊れ損ねてしまい、カットの声がかかると同時に思わずスタジオ全体が笑いに包まれた。スタジオ最後のカットを終え、花と共に名前⼊りの「クランキー」がプレゼントされると、2⼈は喜びながら「名前が書いてある！れは⼀⽣⾷べられない」と驚きの表情を⾒せた。
最後は録⾳ブースで歌の録⾳へ。渡辺のパートから始まり、ウェカピポの難易度の⾼いラップパートの収録では、まるでDiggy-MO’本⼈を彷彿とさせる歌い回しを披露。スムーズに収録が進み、本⼈も思わず「いけたんだけど」と驚きを⾒せる場⾯もあった。（modelpress編集部）
◆渡辺直美＆MAHINAインタビュー
Q.どんな時にクランキーを⾷べますか？
渡辺：本当にクランキーが⼤好きで、どんな時も⾷べているのですけど、⼀番はやっぱり作業中ですね。ネタ書いている時や、何かクリエイティブなことを考えている時にいつも⾷べさせてもらっています。ニューヨークでも⽇本で買い溜めしておいたクランキーを⾷べています。逆に無いと本当に「はぁ…」ってなっちゃうぐらい、⼤好きです。このサクサク感が⼤好きなので、仕事の準備中とか家で作業しているときに、いつも⾷べていますね。集中⼒を上げたい時とかに、⾷べやすいし、⼿軽に美味しく⾷べられるっていうのが最⾼ですよね。
MAHINA：私の⺟がものすごく⼤好きで。⺟のバッグに必ずクランキーが⼊っているのですけど、奪い取って、「⼀⼝ちょうだい」って⾔いながら全部⾷べてしまって怒られるっていうのを、毎回繰り返しているという思い出があります。だから家族でドライブ中とか、いつも分け合って⾷べていますね。
Q.お2⼈は初共演ということですが、それぞれの印象をお聞かせください。
渡辺直美：勝⼿に初めて呼びますがマーちゃん（MAHINA）は、本当にバイブスが最⾼で。初めて会った時も「こんにちはー！」みたいな感じ挨拶をしてくださって。テンションもぶち上がるし、合間でもいろんな話をしました。⼀緒に踊るシーンがあったのですが、踊りも間近で⾒ることができて、とてもテンションが上がりました。「太陽の⼦」みたいに明るくて、会えて嬉しかったです。
MAHINA：ナーちゃん（渡辺直美）は、まず本当に優しいです。寄り添ってくれるような感じで。私が少し「⼤丈夫かな」って不安がっていたのですが、とても寄り添ってくださって。モニター映像を⾒ていた時も本当に可愛くて。周りの皆さんも釘付けになっていたくらい、本当に可愛らしかったです。
Q.クランキー板が2つに割れる仕様になって、他の⼈ともシェアできるようになりましたが、いまクランキーをあげたいのは誰ですか。その理由も教えてください。
MAHINA：今回のクランキーは綺麗に2つに割れるようになっているので、シェアしやすいところがすごくいいなと思いました。メンバーに⾷べてもらって、エネルギーをつけて欲しいですね。みんなでたくさんシェアしながら楽しみたいです。普段からもメンバー同⼠では、よくシェアをしますね。ご飯や⽢いお菓⼦も⼤好きなので、⾃然と「⼀⼝ちょうだい」が始まります。ただ、その“⼀⼝”がメンバーによって⼤きさが違っていて「それ全部じゃん！」とツッコミたくなることもあります。
渡辺直美：できれば1⼈で⾷べたいです。「クランキー」は⾷べやすくて1⼈で⾷べることも簡単ですよね。今までは箱から出していましたがこれからはパキッと割って後で⾷べるみたいな。1時間後の⾃分のために取っておこうかなと思います。
Q.新⽣活が始まり⼀歩踏出す⽅も多い季節ですが、この春、「新しく始めたいこと」はありますか。
渡辺直美：バイクの免許ですね。ニューヨークではみんな⼤きいバイクに乗っているのでそれを⾒てかっこいいなと思い、いつかバイクに乗りたいなと思っていたので、バイクの⼤型免許取りたいなと思っています。
MAHINA：英語を頑張りたいです。メンバーみんな、とても上⼿なので私も克服してペラペラに話せるようになりたいです。
インタビュアー：（渡辺へ）何から始めると⼀番良いでしょうか。
渡辺直美：ノートを買って、その⽇にあった出来事を⽇記に英語で書くことですかね。単語がわからなくても調べて、その時に思ったことを書いていくとどんどん⾃分の成⻑が⾒えて、「私成⻑しているな」っていうのが記録や⽇記代わりにもなるので。ダブルで楽しいのでやってみて欲しいです。私はやったことないのですが、⼈に⾔われたことを垂れ流してみました。
MAHINA：私も垂れ流して誰かに⾔ってしまうかもしれませんが、頑張ります！
Q.新⽣活を始める⼈は⽣活が変わって不安な気持ちや新しい⼈と出会ってコミュニケーションが上⼿くいかない、など“イライラもやもや“するタイミングでもありますが、そんな時にクランキーのように“サクッ”と気持ちを切り替えるコツはありますか。
MAHINA：“イライラやもやもや”は、それを上回る感情がないと、なかなか消えない気がするのです。だからこそ、それを超えるくらいの「楽しい」とか「嬉しい」といった気持ちが⼤事かなと思っています。クランキーを⾷べて「美味しい！」って感じた瞬間に、「あ、さっきまでのイライラ忘れていたな」って思えたら素敵ですよね。ちょっとしたきっかけで気持ちが切り替わる時間をつくれたらいいなと思います。最近だと、メンバーとご飯を⾷べている時間がいちばん楽しいですね。本当に他愛もないことでずっと笑っていて、⾷べて、笑って、また⾷べての繰り返しです。でもその時間がすごく愛おしくてみんなで笑っていると、⾃然ともやもやも吹き⾶んでいる気がします。
渡辺直美：私は、“イライラやもやもや”を感じたときは、思いきり熱いお⾵呂に⼊って、たくさん汗をかいて、しっかり温まったあとに、少し凍らせたクランキーをお⾵呂上がりに“パキッ”と⾷べます。あの瞬間で全部忘れられる気がして。お⾵呂でグーッと温まって、冷たいクランキーを⾷べてイライラを解消しています。
◆Diggy-MO’コメント
クランキーCM最高！ほんとこのチョコ美味しいですよね。イニシエの楽曲をこんな形で蘇えらせてくださったこと、とってもうれしいです。自分の歌唱スタイルを素敵な方たちに熱演していただけたこともアツイ。渡辺直美さん、MAHINAさん、イケてて、ぶちアがりました。うしろのデッカイ安全ディギーがあまりにシュールで、完成を拝見して仰天。関係者制作みなみなさまとの楽しいMTGなども束の間セッションでしたが、大変お世話になりました。どうもありがとうございました。当然、クランキー”サク サ ア アーク”やりながらクリエイティヴライフ謳歌します。
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