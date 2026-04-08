INI、8thシングル『PULSE』タイトル曲「All 4 U」MV公開 “今”を生きるINIの新たな一面を表現
INIが4月22日にリリースする8thシングル『PULSE』のタイトル曲「All 4 U」（読み：オールフォーユー）のMVが公開された。
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今作は“Feel My PULSE -共鳴する青春の鼓動 -”をコンセプトに、「“今”を駆けるINIが、感覚的で自由な音楽性と時代感性で、“今”を生きる青春世代の不安や痛みへと寄り添い共鳴する」という想いが込められている。タイトル曲の「All 4 U」は、メンバーの池粼理人が作詞に参加しており、不安定な今の自分自身をありのまま受け止め、自分だけの“Pulse（リズム）”で一緒に成長していくというメッセージが込められた1曲だ。
中毒性のあるハウスポップジャンルの楽曲で、高揚感のあるドロップパートとエネルギッシュなボーカルが際立ち、“今”を生きるINIの新たな一面を体感できるとともに、今まさにこの春、新生活を迎える人にとっても、不安や迷いの中で自分なりのスピードで前へと進んでいくという青春時代を生きる世代に勇気と情熱を届ける楽曲となっている。
今回公開されたMVはストーリー仕立てになっており、“青春時代を生きる人々に共感し、寄り添いながらもその先頭に立って自分らしさを探し求めるINI”が描かれている。ブルートーンの夢幻的な世界観の中、メンバーたちが見せるリアルで繊細な等身大の表情の変化が見どころだ。
また、少年らしさを連想させるスポーツコアなファッションで海辺や夕陽をバックに踊るメンバーの姿とファンタジックな世界観が融合した映像内では、登場するアイテムにいくつもの数字が散りばめられており、それぞれにメッセージが込められているという。
（文＝リアルサウンド編集部）