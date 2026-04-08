工藤美桜、ばっさりショートヘアで大胆イメチェン「惚れそうなくらいハンサム」「一気に雰囲気が変わった」の声
【モデルプレス＝2026/04/08】女優の工藤美桜が4月7日、自身のInstagramを更新。新しいヘアスタイルを披露し、反響を呼んでいる。
【写真】26歳戦隊出身女優「惚れそうなくらいハンサム」ばっさりショートヘアで雰囲気ガラリ
工藤は「NEW」という絵文字とともに自身の姿を投稿。胸元まであった髪をばっさりとカットし、首元がすっきりと見えるショートヘアへとイメージチェンジしたことを報告した。ボーダーのトップスにグレーのカーディガンを合わせたカジュアルな装いで、微笑む姿を見せている。
この投稿には「最高に可愛い」「一気に雰囲気が変わった」「小顔が際立ってる」「惚れそうなくらいハンサム」「美しい」「似合いすぎ」といった反響が集まっている。（modelpress編集部）
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【写真】26歳戦隊出身女優「惚れそうなくらいハンサム」ばっさりショートヘアで雰囲気ガラリ
◆工藤美桜、ばっさりショートヘア披露
工藤は「NEW」という絵文字とともに自身の姿を投稿。胸元まであった髪をばっさりとカットし、首元がすっきりと見えるショートヘアへとイメージチェンジしたことを報告した。ボーダーのトップスにグレーのカーディガンを合わせたカジュアルな装いで、微笑む姿を見せている。
◆工藤美桜のショートヘアに反響
この投稿には「最高に可愛い」「一気に雰囲気が変わった」「小顔が際立ってる」「惚れそうなくらいハンサム」「美しい」「似合いすぎ」といった反響が集まっている。（modelpress編集部）
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