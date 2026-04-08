桜が開花し春めくある日、少年は忽然と姿を消した──。京都府南丹市の小学6年の安達結希くん（11）が行方不明になってから2週間以上経ったが、いまだ発見には至らず、警察や消防団などが懸命に捜索活動を続けている。

【現場写真】4月7日に府警らが”本腰捜索”を行なった山林、「ひと気のない別荘地、廃墟のような建物も」

失踪の経緯について、大手紙社会部記者が解説する。

3月23日 結希くんが行方不明に

「結希くんは3月23日午前8時ごろ、1学年上の生徒の卒業式に参加するため、父親の車で小学校まで送ってもらった。しかし学校側から結希くんが欠席していたとの連絡が入り、保護者が正午ごろに110番通報しました。

行方不明になった当日の朝、結希くんを目撃した人は見つかっておらず、学校の防犯カメラにも姿は映っていない。また、公共交通機関を利用した形跡もないことが明らかになっています」

京都府警の公式サイトなどによると、結希くんは身長 1メートル34センチの痩せ型で、灰色のトレーナーに黒と灰色のフリースを羽織り、ベージュのズボン、黒のスニーカーという装いだった。

3月29日 山中でランリュックを発見

初めて事態が大きく動いたのは、3月29日のことだった。山中で、親族が結希くんの黄色のランリュックを発見したのだ。しかし、リュックにはいくつか"不審な点"があったという。前出の大手紙記者が続ける。

「消防団や警察が前日まで何度も捜索していたエリアで発見されました。地元の消防団長も『前回捜索時はそこになかった』などと証言しており、"人為的な意図"で置かれた可能性がある。

また、結希くんの失踪から29日までの間、現地では雨が降った日があったにもかかわらず、リュックはほとんど汚れておらず乾燥した状態だった。前日まで屋内に保管されていた可能性もあると分析されています」

リュックが発見されたのは、結希くんが通っていた小学校から直線距離で北西におよそ3キロ離れている山中だった。地元住民は、「あんなところ誰も行かへんよ」と首をひねる。

「別の道路が渋滞したりして、通れない時には通るけど、車1台しか通られへんほど狭い。地元の人でもよっぽどのことがないと通らない道です」（地元住民）

4月7日 自宅周辺を60人態勢で大規模捜索

そして翌月7日、結希くんの自宅付近で捜索活動に新たな展開があった。前出の社会部記者の話。

「京都府警は4月7日朝、これまでの捜索エリアから一転して、結希くんの自宅に近い山間の別荘地周辺に捜査員約60人を投入。山中へ繋がる複数の道に規制線を張り、夕方まで集中的な捜索を行った。現場には捜索隊のほか、府警の科捜研や刑事も現れました」

物々しい雰囲気に、メディア各社も「事態が動いたのでは」と現場に駆けつけた。記者が同日夕方に現場付近を訪れたところ、規制線の前には記者やカメラマンが20人近く集結し、複数台の報道ヘリが頭上を旋回していた。また、記者がいる時間だけでも5台近い警察車両が行き来していた。

規制線からほど近い場所に住む女性が、不安をのぞかせながら証言する。

「朝、最初に家から出たら警察の方がいて、規制線も張られているし、びっくりしました。私は結希くんのおばあさんとはもともと知り合いです。『お騒がせしてすみません』と挨拶にきましたが、孫のことが心配で泣かれており、こちらもいたたまれない気持ちになりました。

これまで警察の方も何回かお見えになりましたよ。『（結希くんの）ご家族について知っているか』と聞かれましたが、私はおばあさん以外の家族とはほとんど面識がないので『わからないんです』と答えました」

4月8日 始業式を迎え30人態勢で捜索継続

結局、4月7日は16時30分頃になると現場の規制線が解かれた。前出の社会部記者は、「捜査関係者などによれば、今回の捜索は"捜索範囲の拡大"の過程で行われたもの。『自宅周辺をあらためて捜索する必要性があったため』ということです」と明かす。

規制線がとけた後、取材班も別荘地の奥へと向かった。規制線付近の数軒以外は人気のない別荘がほとんどで、中には廃墟のような建物もあった。さらに歩みを進めると、山林も草木が手入れされておらず、人の出入りが少ない地だと一目でわかる。

4月8日、結希くんの通う小学校は始業式を迎えた。現在も30人態勢で捜索が続いている。

結希くんは一体どこへ消えたのか──。無事を祈るばかりだ。