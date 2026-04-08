庄内の美しいサクラの映像です。山形県酒田市砂越地区の桜並木が今見ごろを迎えています。

【写真を見る】北には鳥海山、南には月山...酒田市の "知る人ぞ知る桜並木" が見ごろ 桜と〇〇のコラボレーションが絶景！（山形）

全長およそ６００メートルある桜並木。「砂越の桜並木」と呼ばれています。

きょうの酒田市は青空が広がりました。その青空をサクラがピンク色のカーテンのように覆い、春らしい景色を生み出しています。

地元の人によりますと、この場所は「知る人ぞ知る桜並木」なんだそうです。

辺りを見渡してみると、北には鳥海山、南には月山と、サクラと残雪の山々を一望できるほか、沿道には黄色い菜の花も咲き誇り、サクラとのコラボレーションも楽しむことができます。

きょうはこの絶景を一目見ようと、多くの人が集まり、写真を撮るなどして楽しんでいました。

■見に来た人は

見に来た人「見ごろですねー、来て良かったね！昔は知らなかったよね。こんなにきれいになるとは。一年に一度は来てみたい」





見に来た人「めっちゃきれいです！あっちの方とか全部がきれいです！良い気持ちみたいです！」

酒田市の砂越の桜並木、もうしばらく見ごろは続きそうです。