ゲームの名前が決まらないときに! 面白い・かっこいい(厨二風)・かわいい名前の例
ゲームを始めるとき、意外と悩むのが「アカウント名(ユーザー名)」です。一度決めると変更できないことも多く、「あとで後悔したくない」と考える人も多いのではないでしょうか。
この記事では、「ゲームの名前が決まらない」という方にむけて、ゲーム内で使うユーザー名・アカウント名を決める考え方を紹介します。
ゲームの名前が決まらないときに意識したいこと
ゲームの名前が決まらないときに意識したいこと
ゲームのユーザー名が決まらないときは、「なんとなく」で決めるのではなく、いくつかの軸を意識するとスムーズです。
○プレイスタイルやジャンルを意識する
遊ぶゲームのジャンルによって、合う名前は変わります。
FPS・バトロワ → クール・強そう(例：Shadow、Reaper)
RPG → ファンタジー系(例：Luna、Aria)
ゆる系ゲーム → かわいい・親しみやすい(例：もふねこ、ぴよ丸)
ゲームの雰囲気に合わせることで、違和感のない名前になります。
○好きなものを意識する
ユーザー名に迷ったときは、自分の好きなものをベースに考えると、自然でしっくりくる名前になりやすくなります。たとえば、以下のようなものがヒントになります。
好きな食べ物(例：Matcha / Choco / Honey / MilkTea)
好きな言葉や世界観(例：Night / Luna / Cosmos / Nocturne)
よく使う言葉や口癖(例：Yabai / Nandemo / Shiranngana)
小さい頃から好きなキャラクターやモチーフ(例：Neko / Fox / Panda / Angel)
そのまま使うだけでなく、単語を組み合わせるとよりオリジナリティが出ます。「自分らしさ」が出るので、愛着も持ちやすいのがメリットです。
○好きな動物を意識する
動物や自然モチーフは、ユーザー名にしやすく人気があります。イメージが伝わりやすく、かわいい系・かっこいい系どちらにも寄せやすいのが特徴です。
Wolf(例：DarkWolf / SilverWolf)
Cat / Neko(例：NekoChan / SleepyCat)
Fox(例：SilentFox / BlueFox)
Bear / Panda(例：LazyPanda / HoneyBear)
Rabbit / Usagi(例：MoonRabbit / MofuUsagi)
英語＋日本語の組み合わせもおすすめです。
例：NekoMoon / Fox丸 / PandaTime
シンプルでも印象に残りやすく、初心者でも作りやすいのがメリットです。
○ニックネームを意識する
本名やあだ名をそのまま使うのではなく、少しアレンジするのも定番です。ただし、個人情報が特定されないように工夫を。
名前＋数字(例：Yk27 / Mii_03 / Koto7)
イニシャル＋単語(例：YKsky / RMmoon / AK_ichigo)
あだ名をもじる(例：MiiChan → MiiCh / Koto → KotoN)
名前の一部だけ使う(例：Yuu / Kana / Rina)
ローマ字＋英単語を組み合わせる(例：YuuStar / KanaBlue / SleepyRina)
完全な本名を使わなくても、「自分らしさ」を残しつつ安全に使えます。覚えやすく、フレンドにも呼ばれやすい名前に。
ゲームの名前が決まらないときのヒント
ゲームの名前が決まらないときのヒント
ここでは、ゲームの名前の決めるときのヒントを紹介します。どれもシンプルですが、組み合わせることで一気にセンスのいい名前に仕上がります。思いつかないときは、1つずつ試していくのがおすすめです。
○キーワードを広げる
まずは思いつく単語を出してみましょう。最初は少なくても問題ないので、とにかく手を動かすのがポイントです。そこから連想を広げていくことで、意外な組み合わせが見つかることもあります。
例：「月」→ moon / luna / night / silver
そこから連想して広げることで、候補が増えます。似たイメージの言葉をいくつか出しておくと、あとで組み合わせやすくなります。
○組み合わせてオリジナルにする
単語を組み合わせるだけで、一気に“それっぽい名前”になります。シンプルな単語同士でも、並べるだけでオリジナリティが出るのがポイントです。短めの単語同士を選ぶと、バランスよく仕上がります。
Luna + Wolf → LunaWolf
Sky + Blue → SkyBlue
Neko + Star → NekoStar
英語＋日本語ミックスもおすすめです。意味をつなげて考えると、より印象に残る名前になります。
○英語・別言語に変換する
日本語をそのまま使うよりも、英語や他言語にすると一気におしゃれに。同じ意味でも言語を変えるだけで、雰囲気がガラッと変わります。
光 → Light / Lux
夜 → Night / Noct
意味を調べながら選ぶことで、より自分に合った名前が見つかります。気に入った単語をストックしておくのもおすすめです。
ゲームの名前の例【かっこいい(厨二風)・かわいい・面白い】
ゲームの名前の例【かっこいい(厨二風)・かわいい・面白い】
ユーザー名に迷ったときは、具体例を見るのが一番イメージしやすい方法です。ここでは「かっこいい・かわいい・面白い」の3パターンに分けて紹介します。気に入ったものをそのまま使うだけでなく、少しアレンジするのもおすすめです。
かっこいい名前(厨二風)
クールで強そうな名前は、FPSやバトロワなどの対戦ゲームと相性が良いです。英語やダーク系の単語を使うと、それっぽい雰囲気が出やすくなります。厨二風になるのも、ご愛敬。
SilentWolf
DarkNova
NightFang
BlackOrbit
VortexX
NoctEdge
かわいい名前
やわらかくて親しみやすい名前は、どんなゲームでも使いやすいのが特徴です。動物や食べ物、ひらがな系を組み合わせると作りやすくなります。
もふねこ
ぴよまる
みるくてぃー
ふわうさ
ねむねむちゃん
しろくまラテ
いちごみるく
ころころぱんだ
ゆるねこ
もちもちうさ
面白い名前
くすっと笑える名前は、印象に残りやすくフレンドにも覚えてもらいやすいです。“ちょっとズレてる感じ”や“共感できるネタ”がポイントです。
明日から本気出さない
キルしないでお願い
今のはラグ
2年でCランク
期待しないで
回線は強い
自分やられます守ってください
オヤジにもキルされたことないのに
このゲームに勝ったら結婚するんだ
ゲームの名前は気軽に考えよう
楽しむことが何よりも大切です
ゲームのアカウント名は、正解があるものではありません。大切なのは、「自分がしっくりくるか」「あとで見て嫌にならないか」という視点です。
かっこいい・かわいい・面白いなど、方向性を決めるだけでも候補はぐっと絞りやすくなります。迷ったときは、好きなものや言葉を組み合わせたり、今回紹介した例をヒントにしたりするのがおすすめです。
この記事では、「ゲームの名前が決まらない」という方にむけて、ゲーム内で使うユーザー名・アカウント名を決める考え方を紹介します。
ゲームの名前が決まらないときに意識したいこと
ゲームの名前が決まらないときに意識したいこと
○プレイスタイルやジャンルを意識する
遊ぶゲームのジャンルによって、合う名前は変わります。
FPS・バトロワ → クール・強そう(例：Shadow、Reaper)
RPG → ファンタジー系(例：Luna、Aria)
ゆる系ゲーム → かわいい・親しみやすい(例：もふねこ、ぴよ丸)
ゲームの雰囲気に合わせることで、違和感のない名前になります。
○好きなものを意識する
ユーザー名に迷ったときは、自分の好きなものをベースに考えると、自然でしっくりくる名前になりやすくなります。たとえば、以下のようなものがヒントになります。
好きな食べ物(例：Matcha / Choco / Honey / MilkTea)
好きな言葉や世界観(例：Night / Luna / Cosmos / Nocturne)
よく使う言葉や口癖(例：Yabai / Nandemo / Shiranngana)
小さい頃から好きなキャラクターやモチーフ(例：Neko / Fox / Panda / Angel)
そのまま使うだけでなく、単語を組み合わせるとよりオリジナリティが出ます。「自分らしさ」が出るので、愛着も持ちやすいのがメリットです。
○好きな動物を意識する
動物や自然モチーフは、ユーザー名にしやすく人気があります。イメージが伝わりやすく、かわいい系・かっこいい系どちらにも寄せやすいのが特徴です。
Wolf(例：DarkWolf / SilverWolf)
Cat / Neko(例：NekoChan / SleepyCat)
Fox(例：SilentFox / BlueFox)
Bear / Panda(例：LazyPanda / HoneyBear)
Rabbit / Usagi(例：MoonRabbit / MofuUsagi)
英語＋日本語の組み合わせもおすすめです。
例：NekoMoon / Fox丸 / PandaTime
シンプルでも印象に残りやすく、初心者でも作りやすいのがメリットです。
○ニックネームを意識する
本名やあだ名をそのまま使うのではなく、少しアレンジするのも定番です。ただし、個人情報が特定されないように工夫を。
名前＋数字(例：Yk27 / Mii_03 / Koto7)
イニシャル＋単語(例：YKsky / RMmoon / AK_ichigo)
あだ名をもじる(例：MiiChan → MiiCh / Koto → KotoN)
名前の一部だけ使う(例：Yuu / Kana / Rina)
ローマ字＋英単語を組み合わせる(例：YuuStar / KanaBlue / SleepyRina)
完全な本名を使わなくても、「自分らしさ」を残しつつ安全に使えます。覚えやすく、フレンドにも呼ばれやすい名前に。
ゲームの名前が決まらないときのヒント
ゲームの名前が決まらないときのヒント
ここでは、ゲームの名前の決めるときのヒントを紹介します。どれもシンプルですが、組み合わせることで一気にセンスのいい名前に仕上がります。思いつかないときは、1つずつ試していくのがおすすめです。
○キーワードを広げる
まずは思いつく単語を出してみましょう。最初は少なくても問題ないので、とにかく手を動かすのがポイントです。そこから連想を広げていくことで、意外な組み合わせが見つかることもあります。
例：「月」→ moon / luna / night / silver
そこから連想して広げることで、候補が増えます。似たイメージの言葉をいくつか出しておくと、あとで組み合わせやすくなります。
○組み合わせてオリジナルにする
単語を組み合わせるだけで、一気に“それっぽい名前”になります。シンプルな単語同士でも、並べるだけでオリジナリティが出るのがポイントです。短めの単語同士を選ぶと、バランスよく仕上がります。
Luna + Wolf → LunaWolf
Sky + Blue → SkyBlue
Neko + Star → NekoStar
英語＋日本語ミックスもおすすめです。意味をつなげて考えると、より印象に残る名前になります。
○英語・別言語に変換する
日本語をそのまま使うよりも、英語や他言語にすると一気におしゃれに。同じ意味でも言語を変えるだけで、雰囲気がガラッと変わります。
光 → Light / Lux
夜 → Night / Noct
意味を調べながら選ぶことで、より自分に合った名前が見つかります。気に入った単語をストックしておくのもおすすめです。
ゲームの名前の例【かっこいい(厨二風)・かわいい・面白い】
ゲームの名前の例【かっこいい(厨二風)・かわいい・面白い】
ユーザー名に迷ったときは、具体例を見るのが一番イメージしやすい方法です。ここでは「かっこいい・かわいい・面白い」の3パターンに分けて紹介します。気に入ったものをそのまま使うだけでなく、少しアレンジするのもおすすめです。
かっこいい名前(厨二風)
クールで強そうな名前は、FPSやバトロワなどの対戦ゲームと相性が良いです。英語やダーク系の単語を使うと、それっぽい雰囲気が出やすくなります。厨二風になるのも、ご愛敬。
SilentWolf
DarkNova
NightFang
BlackOrbit
VortexX
NoctEdge
かわいい名前
やわらかくて親しみやすい名前は、どんなゲームでも使いやすいのが特徴です。動物や食べ物、ひらがな系を組み合わせると作りやすくなります。
もふねこ
ぴよまる
みるくてぃー
ふわうさ
ねむねむちゃん
しろくまラテ
いちごみるく
ころころぱんだ
ゆるねこ
もちもちうさ
面白い名前
くすっと笑える名前は、印象に残りやすくフレンドにも覚えてもらいやすいです。“ちょっとズレてる感じ”や“共感できるネタ”がポイントです。
明日から本気出さない
キルしないでお願い
今のはラグ
2年でCランク
期待しないで
回線は強い
自分やられます守ってください
オヤジにもキルされたことないのに
このゲームに勝ったら結婚するんだ
ゲームの名前は気軽に考えよう
楽しむことが何よりも大切です
ゲームのアカウント名は、正解があるものではありません。大切なのは、「自分がしっくりくるか」「あとで見て嫌にならないか」という視点です。
かっこいい・かわいい・面白いなど、方向性を決めるだけでも候補はぐっと絞りやすくなります。迷ったときは、好きなものや言葉を組み合わせたり、今回紹介した例をヒントにしたりするのがおすすめです。