純烈の弟分グループ モナキのデビュー曲「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」のMVが、本日21時に公開。また、TikTokとSpotifyが共同でアーティストを応援するプログラム『Buzz Tracker』の、4月度（第49弾）マンスリーアーティストに選出された。

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“Buzz（バズ・流行り）”＋“Track（楽曲・追跡する）”を掛け合わせた『Buzz Tracker』は、TikTokとSpotifyが毎月1組の注目アーティストを共同で応援するプログラム。両者の『Buzz Tracker』プレイリストでは「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」がピックアップされており、あわせてモナキのTikTok公式アカウントでは、TikTokでしか見ることができないさまざまな投稿を行う予定だ。

同楽曲は、フル尺音源が本日4月8日に配信リリース。22時からはデビューを記念したTikTok LIVEも行われる。

また、モナキの公式YouTubeチャンネルでは、「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」のコール講座（フルバージョン）の動画が公開されている。

・モナキ コメント

モナキです！このたび「Buzz Tracker」2026年4月度に選んでいただき、ありがとうございます！デビュー曲「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」は、僕たちにとって原点であり、すべての始まりとなる大切な一曲です。この曲が、聴いてくださる皆さんの日常に少しでも寄り添い、笑顔や元気につながっていたら本当に嬉しいです。まだまだ未熟な僕たちですが、この素敵な機会を励みに、さらに多くの方に音楽を届けていけるよう精一杯頑張ります。これからも一歩ずつ、モナキらしさを大切にしながら成長していきます。TikTokやSpotifyで、ぜひ沢山楽しんでください！周りの方にも広めていただけたら嬉しいです！

（文＝リアルサウンド編集部）