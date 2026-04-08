「何がしたいのかわからん」阿波みなみ、ダイエット2日目の朝ご飯に「や、痩せる要素が無ぇw」「なめてんの」の声
グラビアアイドルの阿波みなみさんは4月7日、自身のInstagramを更新。ジャンクな朝ご飯を公開しました。
【写真】阿波みなみの朝ご飯とは？
コメントでは、「や、痩せる要素が無ぇww」「関取でも朝からポテチは食べない」「パジャマかわいいな」「ダイエットなめてんのw」「根本的に自分の顔の造りが良いという余裕を感じる」「ポテチの袋より顔小さい！可愛い！」「何がしたいのかわからん」など、さまざまな声が上がりました。
【写真】阿波みなみの朝ご飯とは？
「関取でも朝からポテチは食べない」「4月7日(火) ダイエット2日目 朝ごはん、ポテトチップス1袋」とつづり、写真を1枚載せている阿波さん。ポテトチップスのしあわせ濃厚バタ〜味を1袋持っています。目を閉じて、心なしか幸せそうな雰囲気です。
コメントでは、「や、痩せる要素が無ぇww」「関取でも朝からポテチは食べない」「パジャマかわいいな」「ダイエットなめてんのw」「根本的に自分の顔の造りが良いという余裕を感じる」「ポテチの袋より顔小さい！可愛い！」「何がしたいのかわからん」など、さまざまな声が上がりました。