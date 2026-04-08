グラビアアイドルの阿波みなみさんは4月7日、自身のInstagramを更新。ダイエット2日目の朝ご飯を公開したところ、大きな反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：阿波みなみさん公式Instagramより）

写真拡大

グラビアアイドルの阿波みなみさんは4月7日、自身のInstagramを更新。ジャンクな朝ご飯を公開しました。

【写真】阿波みなみの朝ご飯とは？

「関取でも朝からポテチは食べない」

「4月7日(火) ダイエット2日目　朝ごはん、ポテトチップス1袋」とつづり、写真を1枚載せている阿波さん。ポテトチップスのしあわせ濃厚バタ〜味を1袋持っています。目を閉じて、心なしか幸せそうな雰囲気です。

コメントでは、「や、痩せる要素が無ぇww」「関取でも朝からポテチは食べない」「パジャマかわいいな」「ダイエットなめてんのw」「根本的に自分の顔の造りが良いという余裕を感じる」「ポテチの袋より顔小さい！可愛い！」「何がしたいのかわからん」など、さまざまな声が上がりました。

「だめだ母ちゃん太りすぎた」

過去の投稿ではダイエットに成功し、痩せていた姿を披露していたこともあった阿波さんですが、リバウンドしてしまったようです。5日の投稿で現状の自身の写真を公開し、「だめだ母ちゃん太りすぎた。ちょっと痩せる」とダイエットを宣言していました。6日のダイエット1日目には「大戸屋ランチ、ご飯小おかず倍倍」と、揚げ物を食べる姿を披露。阿波さんは本当に痩せられるのでしょうか。今後を注視したいですね。(文:橋酒 瑛麗瑠)