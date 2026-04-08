相続した土地をそのままにせず活用したいです。「アパート経営」なら“初期費用が大きい”と聞きますが、駐車場経営と比べて何が違いますか？

アパート経営と駐車場経営の仕組みの違い

アパート経営は、土地の上に建物を建てて部屋を貸し出し、家賃収入を得る方法です。入居者がいれば毎月安定した収入が見込めるのが特徴です。一方、駐車場経営は土地をそのまま、または簡単に整備して車の駐車スペースとして貸し出します。建物が不要なため、運営の仕組みはシンプルです。

この違いにより、必要な費用や管理の手間が大きく変わります。アパートは入居者対応や建物の管理が必要ですが、駐車場は比較的手間がかかりにくい点が特徴です。



初期費用はどれくらい違うのか

初期費用の差は非常に大きいポイントです。アパート経営では建物の建築費が必要になり、木造でも数千万円、鉄筋コンクリート造であれば1億円近くかかることもあります。そのため、多くの場合は金融機関からの借入を利用することになるでしょう。借入をすると、毎月の返済が発生するため、空室が続くと資金繰りが厳しくなる可能性があります。

一方、駐車場経営は整地や舗装、区画線の設置などで始められるため、数十万円から数百万円程度でスタートできるケースもあります。借入をせずに始められることも多く、初期費用の負担は大きく抑えられるでしょう。



収益性とリスクのバランスを比較する

収益性だけを見ると、アパート経営の方が高くなる可能性があります。満室に近い状態を維持できれば、毎月まとまった家賃収入が得られるでしょう。ただし、空室が増えると収入が減り、ローン返済や維持費の負担が重くなります。また、修繕費や管理費などのコストも継続的に発生します。そのため、高収益を狙える一方でリスクも大きいといえるでしょう。

駐車場経営は1台あたりの収益は小さいものの、車の需要がある地域では安定した利用が見込めます。空きが出ても影響は比較的小さく、運営コストも低いため、リスクは抑えやすい特徴があります。



無理のない土地活用を選ぶための考え方

どちらの方法が良いかは、資金力とリスクへの考え方によって変わります。大きな収益を目指すのであればアパート経営が選択肢になりますが、その分リスクも伴います。特に借入を行う場合は、空室が出たときの影響を事前に想定しておくことが重要です。

一方で、初期費用を抑えて安定した運用を目指すなら駐車場経営が適しています。また、最初は駐車場として運用し、将来的にアパートへ転用するという段階的な活用方法も考えられます。自分の状況に合った無理のない選択をすることで、長期的に安定した収益につなげられるでしょう。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー