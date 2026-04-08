開催：2026.4.8

会場：クアーズ・フィールド

結果：[ロッキーズ] 5 - 1 [アストロズ]

MLBの試合が8日に行われ、クアーズ・フィールドでロッキーズとアストロズが対戦した。

ロッキーズの先発投手はカイル・フリーランド、対するアストロズの先発投手はマイケル・バローズで試合は開始した。

2回表、5番 クリスチャン・ウォーカー 2球目を打ってライトスタンドへのホームランでアストロズ得点 COL 0-1 HOU

2回裏、6番 ウィリー・カストロ 4球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでロッキーズ得点 COL 1-1 HOU

4回裏、6番 ウィリー・カストロ 4球目を打って右中間スタンドへのツーランホームランでロッキーズ得点 COL 3-1 HOU

7回裏、2番 マッケンジー・モニアク 初球を打って右中間スタンドへのツーランホームランでロッキーズ得点 COL 5-1 HOU

試合は5対1でロッキーズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はロッキーズのカイル・フリーランドで、ここまで1勝1敗0S。負け投手はアストロズのマイケル・バローズで、ここまで1勝2敗0S。ロッキーズのセンザテーラにセーブがつき、0勝0敗1Sとなっている。

ここまでロッキーズは5勝6敗で4.0ゲーム差の（ナ・リーグ）西地区2位。一方アストロズは6勝6敗で0.5ゲーム差の（ア・リーグ）西地区2位となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-04-08 14:08:31 更新