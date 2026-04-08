NEWS増田貴久、歌ううえで大事しにしていることを明かす！「うまく歌うよりも“いい歌”を歌いたい」

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4月9日16時よりPrime Videoにて、音楽番組『Star Song Special Season3』の第2回が独占配信開始。MCは井戸田潤（スピードワゴン）が務め、ゲストとして増田貴久（NEWS）が出演する。

■増田貴久×ジュニア「世界に一つだけの花」でコラボ

『Star Song Special』は、スペシャルなライブや先輩アーティストとジュニアによるNGなしのコラボトークなど、ここでしか出会えない時間を届ける音楽番組。

スタジオライブでは、増田がジュニアの5人（B＆ZAI鈴木悠仁、B＆ZAI稲葉通陽、北川拓実、中村浩大、岸蒼太）とスペシャルコラボ。増田の2ndソロアルバム『増田貴久のカバー』にも収録されている「世界に一つだけの花」（SMAP）を歌う。北川は「僕らジュニアもソロパートがあるので、そこにも注目してください！」とアピール。歌収録を終え、岸は「大先輩と一緒に歌えるなんて夢だと思いました」と感慨深く語る。

さらに増田は、同アルバムの収録曲「やさしさで溢れるように」（JUJU）をソロ披露。「JUJUさんのこの曲からいつも元気をもらっているので、僕も大切に歌います」と意気込む。

また、ジュニアの内村颯太、黒田光輝、檜山光成、元木湧、安嶋秀生、ヴァサイェガ渉、長瀬結星は、Snow Manの「BOOST」をカバー。内村は「僕はSnow Manさんが大好きなので、この曲を聴くと…」と“あるモード”に入ることを明かす。

■「ひとりのときはただただ不安」（増田貴久）

トーク企画「Switch Question」では、ジュニアが先輩アーティストへ聞きたいことを聞き、その後は先輩がジュニアのメンバーを指名して同じ内容を質問。“NGなし”でお互いの素顔に迫る。

今回は、増田と歌収録でコラボしたジュニアの5人（鈴木、稲葉、北川、中村、岸）がトーク。増田が彼らと「ほぼ初対面」だと話すなか、岸が「僕を覚えていませんか？」とひと言。「…え？」と心当たりがなさそうな増田だが、ふたりの過去の接点とは!? さらにトーク序盤では、ジュニア5人がそれぞれ思う“増田の印象”を発表。北川は増田を「先生のような存在」だと言い、その理由を明かしていく。

質問タイムが始まると、まずは稲葉が「ソロ活動とグループ活動の違い」を深掘り。増田は「ひとりのときはただただ不安」だと打ち明ける他、「戦いに行っている」という“ある仕事現場”について語る。一方、質問が返ってきたジュニアの中村は、芸能活動で「自分の強みとして持っておきたいこと」を告白。すると増田から「“3段階”くらい見たいね！」と実演を無茶振りされてしまう。

続けて、北川は「歌を歌ううえで大事にしていること」を質問。「うまく歌うよりも“いい歌”を歌いたい」と真剣に話す増田に、MCの井戸田は「こんな“まっすー”、バラエティで見たことない！」と驚きを隠せない。その後も増田は後輩たちの質問に丁寧に答え続け、現役高校生の岸が「今、絶賛（壁に）ぶつかってて…」とキャリアの悩みを明かす場面では、事務所の先輩として困難を乗り越えるヒントを送る。

■「チャンカパーナ・ロングトーン対決」を緊急開催

そして話題は、増田のファッションへのこだわりについて。「増田さんは、NEWSさんの衣装をプロデュースされていたりと、めちゃめちゃおしゃれじゃないですか」（鈴木）とジュニアたちも憧れるほど美的センスが光る増田だが、実はこの日の彼が着ていたトーク収録時の衣装には“ある裏話”が。その後もファッションの話で盛り上がるなか、B＆ZAIの鈴木は開催中のホールツアー『B＆ZAI LIVE TOUR 2026 -ROCK’N’DOL-」の衣装の見どころをアピール。一方、同じB＆ZAIの稲葉は「僕は（周りから）『私服がめちゃくちゃダサい』とか『ファッションのことには関わるな』と言われて（汗）」と言い…？

さらに今回は、岸の提案で「チャンカパーナ・ロングトーン対決」を緊急開催。NEWSの名曲「チャンカパーナ」の終盤で披露される“ロングトーン”（※一定の音程を保ちながら発声し続けること）を、増田、鈴木、北川、岸のうち誰がもっとも長く伸ばせるかに挑む。果たして、増田を超えるジュニアは現れるのか!? さらに、稲葉と中村はMCの井戸田と“ある別の対決”に臨む。

なお、Storm FILM Official YouTubeチャンネルでは、#2 Teaserが公開されている。

■番組情報

Prime Video『Star Song Special Season3』

04/09（木）16:00～配信スタート

※隔週木曜配信

出演：井戸田潤（第2回MC）、増田貴久（第2回ゲスト）、ジュニア

(C)Storm Labels Inc.

■関連リンク

『Star Song Special』番組サイト

https://sp.storm-labels.co.jp/starsongspecial

NEWS OFFICIAL SITE

https://www.elov-label.jp/s/je/artist/J0005