元俳優でモデルの松岡俊介の“激変”姿が話題を集めている。4月4日に放送された『出没！アド街ック天国』（テレビ東京系）に登場した松岡だが、その変化ぶりが反響を呼んでいる。

「この日の放送では神奈川県横浜市の東急東横線の白楽駅周辺を特集。古着屋などが多く、カルチャータウンとして注目を集めていると紹介されました。そこで取り上げられたバーの店長として松岡さんが紹介されたのです。松岡さんはかなりの痩身で、髪は胸元まで伸びた“超ロン毛”であり、白髪が目立つ伸び切ったヒゲもたくわえていました」（スポーツ紙記者）

この姿にはスタジオの井ノ原快彦や薬丸裕英も驚きの様子だった。

X上でも同様の声が相次いでいる。

《白鳥麗子でございます! の松岡俊介!? カリスマモデルだったあの!? ちょっとカッコいいと思ってた時期あったよ。角度が悪いのか、おじいちゃんじゃない。54歳だって》

《松岡俊介といえばYOUの元旦那さんだったよね》

《松岡俊介、10年足らずでお爺ちゃんに…》

こうした声が寄せられる理由を芸能ジャーナリストが指摘する。

「松岡さんといえばもともとは“カリスマモデル”として知られていましたからね。俳優業にも進出し、1993年放送のテレビドラマ『白鳥麗子でございます! 2』（フジテレビ系）では松雪泰子さんと共演しています。はっきりとした顔立ちのイケメンのイメージが強いため、今回の姿とのギャップがよりきわだっているのでしょう」

松岡は1997年にはタレントで女優のYOUと結婚し、1子をもうけるも2005年に離婚。その後一般人女性と再婚し、4人の娘が生まれているが、ユニークな生活も話題となった。

「松岡さんは自然に囲まれた伊豆の山奥の一軒家で、ほぼ自給自足の暮らしを送っているとも伝えられました。あえて不便な環境で暮らし、家族全員で支え合いながら生きることを大切にしているようです。2022年5月の『週刊女性PRIME』の記事では生活費を稼ぐため、横浜の飲食店で“出稼ぎバイト”をしているとも報じられています」（前出・同）

松岡の“仙人ルック”は本人のInstagramアカウントでも確認できる。

「ネット上では驚きの声が相次いでいますが、これが松岡さんにとっては“自然体”の姿なのでしょう。テレビに映る表情も、何かを達観したような穏やかなものですし、見た目ばかりでなく精神面でも“仙人”の境地に達しているのかもしれません」（同前）

今後もユニークな生き方を見せてくれそうだ。