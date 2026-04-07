6日(月)に比べてかなり気温が下がっているということですが、今日も桜スポットに髙橋アナウンサーが行っています。髙橋さん、今日はどちらの夜桜ですか？



■髙橋泉アナウンサー

満開のサクラが咲き誇る白山公園の空中庭園です。サクラが満開です。いま桜並木の下を歩いていますが、両サイドに満開のサクラが咲き誇っていて、とても圧巻です。



私は2時間ほど前からこの場所にいますが、時間を追うごとに寒さが増してきています。指もかじかむような寒さとなっています。これから夜桜を見に出かけるという方は、厚手のコートが1枚あると安心です。



そんな寒いなかでもこの満開のサクラというのは心を温かくさせてくれます。頭上には、いままさに満開のサクラが咲き誇っています。花びらが5枚しっかりとついていて、それぞれがぎゅーっと密着するように咲いている姿が可憐でとても愛らしいです。



白山公園のサクラは、ソメイヨシノやシダレザクラなど約160本のサクラの木が植えられています。新潟市では4月3日にサクラの満開が発表され、4日ごろにはここ白山公園の空中庭園でも満開を迎えました。



この白山公園のサクラはとても距離が近く、間近でサクラを楽しむというのもいいんですが、目線を少しこう上に向けてみますと奥に咲くサクラも幻想的で綺麗です。



白山公園には6つの『空中庭園』があり、様々な角度からお花見を楽しむことができます。そのなかでも『おすすめのビュースポット』をご紹介したいと思います。



それがこちらです。池の奥に咲くサクラがライトアップされ、そのサクラがこの池の水面に映し出されているということなんです。まるでゆらゆらと水面が揺らめく姿はとても幻想的ですし、その水面に映るサクラはまるで水墨画のような景色を醸し出してくれています。



この『サクラのライトアップ』は、日没から午後10時ごろまで続きます。まだ夜はなかなか冷えますので、夜桜を楽しむ方は暖かい服装でお出かけになってください。



また、白山公園の空中庭園のサクラは、9日(木)～10日(金)が見ごろのピークということです。



この時期にしか楽しめないサクラ、皆さんぜひサクラを見にお出かけしてみてはいかがでしょうか。