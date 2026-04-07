【週刊FLASH 4月21日・28日号】 4月7日発売 価格：600円

「週刊FLASH」4月7日発売号表紙(C)光文社／週刊FLASH

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光文社は、「週刊FLASH 4月21日・28日号」を4月7日に発売した。価格は600円。

表紙と巻頭グラビアは「王様のブランチ」でリポーターとして活躍。お茶の間でも人気上昇中の冴木柚葉さんが登場。10ページのグラビアでは、アンニュイな表情から親近感のある笑顔まで、奥行を感じさせる仕上がりとなっている。

初の写真集「Lily」が4月21日に発売される白戸ゆめのさんは、写真集からの独占カットを公開。他にも福岡を中心に活動しているアイドル「ごちゃっと！」のメンバー・小日向優花さん、TikTokフォロワー22万人を超え、2025年よりホリプロに所属し話題を呼んだ虹咲カリナさんらがFLASHに初登場。

撮影会で大人気を誇る、福岡が生んだ新星・榛名ういさんは初グラビアを披露。初めてのグラビア撮影に特有の初々しさと素朴さを感じさせながらも、ド迫力のバストからは貫録を漂わせている。

【冴木柚葉さん】

冴木柚葉(C)光文社/週刊FLASH 写真◎HIROKAZU

FLASHデジタル写真集「僕だけが知っている」冴木柚葉(C)光文社/週刊FLASH 写真◎HIROKAZU

【白戸ゆめのさん】

白戸ゆめの(C)光文社/週刊FLASH 写真◎中村和孝

【小日向優花さん】

小日向優花(C)光文社/週刊FLASH 写真◎栗山秀作

FLASHデジタル写真集「この高鳴り、抑えきれない」小日向優花(C)光文社/週刊FLASH 写真◎栗山秀作

【虹咲カリナさん】

虹咲カリナ(C)光文社/週刊FLASH 写真◎千葉タイチ

FLASHデジタル写真集「Colorful Days」虹咲カリナ(C)光文社/週刊FLASH 写真◎千葉タイチ

FLASHデジタル写真集「Emerge」虹咲カリナ(C)光文社/週刊FLASH 写真◎千葉タイチ

【榛名ういさん】

榛名うい(C)光文社/週刊FLASH 写真◎カノウリョウマ

FLASHデジタル写真集「未完成のきらめき」榛名うい(C)光文社/週刊FLASH 写真◎カノウリョウマ