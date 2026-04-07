ティッシュ箱をズタボロにしてしまった猫。犯人を捜すまでもなく、現場に戻ってきたそうで...？あまりにも平然とした態度と表情が可愛すぎると反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で29万回表示を突破し、「しれっとしてる」「可愛らしい犯人ですねw」といったコメントが寄せられることとなりました。

【写真：ズタボロになっていたティッシュ箱→現場に『犯ニャン』が戻ってきて…笑ってしまう光景】

犯人は...私にゃ！

Xアカウント「アイキッド（ザ・リーサルウェポンズ）」に投稿されたのは、ティッシュ箱をボロボロにしてしまったという猫の姿。ミュージシャンである飼い主さんは、猫についての曲をリリースしたこともあるそう。そんな飼い主さんの飼い猫は運動量の多い『ドリ』ちゃんとまったりした『テリ』ちゃんの２匹。

ティッシュ箱を壊した犯人は現場に戻ってきたそうですが、いったいどちらの猫ちゃんの仕業だったのでしょうか？

どうやら犯人はテリちゃんだったそう。テリちゃんは何食わぬ顔でボロボロになったティッシュ箱の横に戻ってきて座り込んだといいます。きっと悪気は一切なく、ただ自分のテリトリーだと思った場所にあったからいたずらしてしまったのでしょう。

他の投稿でもテリちゃんがいたずらをしている姿が見られました。おもちゃが入っているケースをガリガリとひっかき、早朝にもかかわらず飼い主さんを叩き起こしたそう。ドリちゃんも起きてしまったのだとか。飼い主さんによると「どんなアラームよりも強烈」だったとのこと。テリちゃんと過ごすうちに、ドリちゃんもヤンチャな行動をするようになっているそう。運動量が多いドリちゃんもいたずらに参加し、２匹で犯行に及ぶようになったら最強でしょうね。

可愛すぎる犯人

堂々と犯行現場に戻ってきたテリちゃんを見た方たちから「なぜこんなに凛々しいお顔ができるんですかね」「すっとぼけ顔ｗあくまでしらんニャ」などの声が寄せられていました。

Xアカウント「アイキッド（ザ・リーサルウェポンズ）」では、テリちゃんたちの可愛い姿がたくさん投稿されています。

写真・動画提供：Xアカウント「アイキッド（ザ・リーサルウェポンズ）」さま

執筆：さおり

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。