今年も岡山・香川の各地でサクラが咲き誇り、多くの人を楽しませています。そんな中、先月（3月）末、花見でにぎわう公園を訪れてみました。サクラの下に集う人は千差万別。どのような人がどのような思いで、見上げているのでしょうか。

【写真をみる】サクラに集まった人たち…どのような人がどんな思いでお花見を楽しんでいる？

約200本のソメイヨシノが咲くサクラの名所、早島公園。この日はポカポカ陽気で絶好のお花見日和。いろいろな人が、思い思いに楽しむ春の午後。



（訪れた人）

「近所の友達です」

（記者）

「お子さんは何歳なんですか？」

（訪れた人）

「今2歳と0歳です、お互い」

「晴れたらピクニックしようねって言っていたので、できてよかったです」

（親子で訪れた人）

「ちょっと用事があって、帰る途中に。もうサクラが散りそうだから」

（記者）

「兄弟で、すごく仲よしですよね」

（母）

「いやいや、もう喧嘩ばっかりですね。きょうはまだ仲がいいほうです（笑）」

サクラを集める小学生やポメラニアンと花見を楽しむ男性も

（記者）

「何してるの？」

（近所の小学生）

「サクラを集めてます」

「花びらだけじゃなくて、花の下の部分もこうやって付いとるやつ」

「袋に入れて一旦家に持って帰る」

（記者）

「誰に見せてあげる？」

（児童）

「お母さん」

（ペットの散歩中の男性）

「何度か来てるんですけど、サクラの時期は初めてです」

「もう見事ですね」



散歩をしていたのは、ポメラニアンのロンくん。飼い主の男性と一緒に、サクラの名所を巡っているのだとか…。



（ペットの散歩中の男性）

「種松山に行って、茶屋町のサクラ並木に行ってきました」

（記者）

「ワンちゃん、ちょっとお疲れですか」

（ペットの散歩中の男性）

「ちょっと疲れてます。結構歩いてきたんで。ね、嬉しいね」

（家族で花見中の家族（母））

「苺状血管腫という症状で、レーザー治療を月に1回していて。それが少し痛いので。少し泣いて、頑張ってきたところなんです」



病院からの帰り道、花見デビューを果たした巴菜（はな）ちゃん。生まれて2か月。



（家族で花見中の家族（母））

「今までは自分たちのペースだったけど、もうこの子中心の生活が一気に始まった感じ」

「一か月があっという間に過ぎ去っていくから、ギャーギャー泣くのも今だけだなと思って」

「周りを思いやれる子（に育ってほしい）。人を大切にできる子」

サクラのリンクコーデのカップルや結婚45年の夫婦も

木の下でピクニック中のカップル。二人とも、服がサクラ色。



（20代のカップル（彼氏））

「そうなんです。僕が勝手に合わせたんですけど。（彼女が）『きょうピンクの服』って言ってて、着替えるときに『じゃあ俺もピンクの服着ようかな』みたいな」

「普段は絶対しないんですけどね」



二人での花見は、初めて。付き合って2か月なんだそう。



（20代のカップル（彼氏））

「僕が、ナンパじゃないですけど話しかけて。そこからっていう…」

（彼女）

「飲みの場でゲームをしていて、（彼氏が）めっちゃ優しかったんですよ」

「なんでも服を着こなせるところが、すごくかっこいいなって思います」

（彼氏）

「えー…、これからもよろしくお願いします。来年も花見しましょう！」

（彼女）

「はい（笑）」

（家族で写真撮影に訪れた人（母））

「家族写真と、（娘が）小学校入学なので、その写真を撮りにきました」

（父）

「友達をいっぱい作って、わんぱくに遊んでくれたらって感じです」

（新1年生）

「楽しみ。勉強を頑張りたい」

（花見に訪れた夫婦（夫））

「年に2回くらい来ている、この時期に」

（記者）

「ご結婚されて何年ですか？」

（夫）

「45年です」

（記者）

「仲よしの秘訣は？」

（妻）

「…忍耐です（笑）」

（夫）

「そう思います、お互いさまです（笑）忍耐と話を聞くことだろうなあと思ってます」

「まあ、これからも楽しくいけばええかなと」

さまざまな人の、さまざまな人生の中、同じサクラの下で過ごす春のひと時。



（親子で訪れた人・母）

「いくよ！はい、チーズ！」



季節は移ろう。はかなく散りゆくサクラとともに。