【サクラに集まる人たち…】どのような人がどんな思いでお花見を楽しんでいる？約200本のソメイヨシノが咲く早島公園【岡山】
今年も岡山・香川の各地でサクラが咲き誇り、多くの人を楽しませています。そんな中、先月（3月）末、花見でにぎわう公園を訪れてみました。サクラの下に集う人は千差万別。どのような人がどのような思いで、見上げているのでしょうか。
【写真をみる】サクラに集まった人たち…どのような人がどんな思いでお花見を楽しんでいる？
約200本のソメイヨシノが咲くサクラの名所、早島公園。この日はポカポカ陽気で絶好のお花見日和。いろいろな人が、思い思いに楽しむ春の午後。
（訪れた人）
「近所の友達です」
（記者）
「お子さんは何歳なんですか？」
（訪れた人）
「今2歳と0歳です、お互い」
「晴れたらピクニックしようねって言っていたので、できてよかったです」
（親子で訪れた人）
「ちょっと用事があって、帰る途中に。もうサクラが散りそうだから」
（記者）
「兄弟で、すごく仲よしですよね」
（母）
「いやいや、もう喧嘩ばっかりですね。きょうはまだ仲がいいほうです（笑）」
サクラを集める小学生やポメラニアンと花見を楽しむ男性も
（記者）
「何してるの？」
（近所の小学生）
「サクラを集めてます」
「花びらだけじゃなくて、花の下の部分もこうやって付いとるやつ」
「袋に入れて一旦家に持って帰る」
（記者）
「誰に見せてあげる？」
（児童）
「お母さん」
（ペットの散歩中の男性）
「何度か来てるんですけど、サクラの時期は初めてです」
「もう見事ですね」
散歩をしていたのは、ポメラニアンのロンくん。飼い主の男性と一緒に、サクラの名所を巡っているのだとか…。
（ペットの散歩中の男性）
「種松山に行って、茶屋町のサクラ並木に行ってきました」
（記者）
「ワンちゃん、ちょっとお疲れですか」
（ペットの散歩中の男性）
「ちょっと疲れてます。結構歩いてきたんで。ね、嬉しいね」
（家族で花見中の家族（母））
「苺状血管腫という症状で、レーザー治療を月に1回していて。それが少し痛いので。少し泣いて、頑張ってきたところなんです」
病院からの帰り道、花見デビューを果たした巴菜（はな）ちゃん。生まれて2か月。
（家族で花見中の家族（母））
「今までは自分たちのペースだったけど、もうこの子中心の生活が一気に始まった感じ」
「一か月があっという間に過ぎ去っていくから、ギャーギャー泣くのも今だけだなと思って」
「周りを思いやれる子（に育ってほしい）。人を大切にできる子」
サクラのリンクコーデのカップルや結婚45年の夫婦も
木の下でピクニック中のカップル。二人とも、服がサクラ色。
（20代のカップル（彼氏））
「そうなんです。僕が勝手に合わせたんですけど。（彼女が）『きょうピンクの服』って言ってて、着替えるときに『じゃあ俺もピンクの服着ようかな』みたいな」
「普段は絶対しないんですけどね」
二人での花見は、初めて。付き合って2か月なんだそう。
（20代のカップル（彼氏））
「僕が、ナンパじゃないですけど話しかけて。そこからっていう…」
（彼女）
「飲みの場でゲームをしていて、（彼氏が）めっちゃ優しかったんですよ」
「なんでも服を着こなせるところが、すごくかっこいいなって思います」
（彼氏）
「えー…、これからもよろしくお願いします。来年も花見しましょう！」
（彼女）
「はい（笑）」
（家族で写真撮影に訪れた人（母））
「家族写真と、（娘が）小学校入学なので、その写真を撮りにきました」
（父）
「友達をいっぱい作って、わんぱくに遊んでくれたらって感じです」
（新1年生）
「楽しみ。勉強を頑張りたい」
（花見に訪れた夫婦（夫））
「年に2回くらい来ている、この時期に」
（記者）
「ご結婚されて何年ですか？」
（夫）
「45年です」
（記者）
「仲よしの秘訣は？」
（妻）
「…忍耐です（笑）」
（夫）
「そう思います、お互いさまです（笑）忍耐と話を聞くことだろうなあと思ってます」
「まあ、これからも楽しくいけばええかなと」
さまざまな人の、さまざまな人生の中、同じサクラの下で過ごす春のひと時。
（親子で訪れた人・母）
「いくよ！はい、チーズ！」
季節は移ろう。はかなく散りゆくサクラとともに。