ABEMAは4月11日午後3時から12日夜10時にかけて30時間ノンストップで生放送する『30時間限界突破フェス』のタイムテーブルを解禁した。

（関連：【画像あり】『30時間限界突破フェス』のタイムテーブル）

2016年の開局以来、登録不要かつ基本無料で視聴できるインターネットテレビとして“いつでもどこでも繋がる社会インフラ”を目指し、時間や場所にとらわれず、視聴者が日常的に来訪するコンテンツの制作・運営に注力してきたABEMA。

『30時間限界突破フェス』は、開局10周年を記念して放送される特別番組で、ABEMA全体を“フェス会場”に見立て、3チャンネルで同時進行。人気オリジナル番組の特別版に加え、ABEMAらしい挑戦的な企画を30時間ノンストップでオンエアする。

今回、目玉企画として、2021年の「朝倉未来にストリートファイトで勝ったら1000万円」以来、5年ぶりとなる「1000万円シリーズ」を放送。まずは、新日本プロレス全面協力による「ウルフアロンから3カウント取ったら1000万円」が4月11日に2部制で放送される。柔道元日本代表選手からプロレスラーに転身したウルフアロンの圧倒的なフィジカルと技術に果敢に挑む挑戦者は一体誰なのか、注目が集まる。

そして、12日午後5時からは、「市川團十郎を笑わせたら1000万円」をオンエア。制限時間1分以内に渾身のネタで歌舞伎俳優・市川團十郎を笑わせ、賞金1000万円を手にする芸人は現れるのか。

また、2日間の通し企画として、5人組動画クリエイター・コムドットが最大1億円の賞金をかけ、30時間連続で襲いかかるミッションに挑戦する大規模バラエティ「コムドット 30時間パイから逃げ切れれば1億円！」や、俳優・山本裕典が30時間のマラソンに挑戦しながらリアルタイムで仕事のオファー獲得を目指す「山本裕典 オファー待ち30時間マラソン」などの大型企画も展開。

さらに、『愛のハイエナ』『ダマってられない女たち』『チャンスの時間』といったABEMAを代表する人気番組の特別編、豪華アーティストが多数出演する「今日好きダンスバトル」「最強バズりソング歌謡祭」など盛りだくさんの内容となっている。見逃すことがないよう、タイムテーブルで各企画の放送時間をしっかり把握しておきたいところだ。

（文＝リアルサウンドテック編集部）