メリル・ストリープ＆アン・ハサウェイが歴史的来日！映画『プラダを着た悪魔２』来日スペシャルイベント

2026年5月1日（金）から公開の映画『プラダを着た悪魔２』日米同時公開に先駆け、4月6日（月）に六本木ヒルズ アリーナにて「来日スペシャルイベント」を開催！

イベントには、ミランダ役のメリル・ストリープさんと、アンディ役のアン・ハサウェイさんが揃って登場 ！

さらに、花束ゲストとしてグローバルグループ&TEAMのKさんもお祝いに駆けつけました 。

会場が熱狂に包まれた、豪華来日スペシャルイベントの様子をレポートします☆

映画『プラダを着た悪魔２』来日スペシャルイベント

開催日：2026年4月6日(月)

前作の公開時はアン・ハサウェイさん単独での来日だったため、メリル・ストリープさんと2人揃っての来日は今回が初めてとなります。

世界中の期待を背負って真っ先に日本の地に降り立ったお二人は、美しいドレスアップ姿でレッドカーペットに登場し、集まったファンを魅了しました。

ステージに登場したメリルさんは「この桜の季節に来られてとっても嬉しいです。この素晴らしい作品をお届けしますので、ぜひ気に入っていただけるといいと思います」と挨拶。

アンさんも「皆さんと愛とエネルギーをたくさん分けて、今本当に言葉が出ないくらい夢の中にいるような気持ちです。皆様とご一緒にこの夢の中にいられることを大変嬉しく思っております」と、日本のファンとの再会を喜びました。

続編の脚本は「想像を遥かに超える展開」

20年ぶりとなる続編の制作について聞かれると、メリルさんは「20歳年を取ったなと思いました（笑）」と会場の笑いを誘いつつ、「脚本を読んだら本当に素晴らしいもので、とっても面白くて軽やかで、でも内面にはとってもシリアスなものがある。人間の精神の祝福という風に思いました」と絶賛。

アンさんも「メリルが脚本を読んで気に入ったと聞いて、絶対に素晴らしいものになると思いました。おそらく皆さんも、長年の間ミランダやアンディたちがどんな人生を過ごしたんだろうと思っていらっしゃると思いますが、皆さんの想像を遥かに超えた展開が待っています」と、作品への大きな自信を覗かせました。

久しぶりの役作りについては、メリルさんが「アニー（アン）やスタンリー、エミリーの目を見たら、もうすぐにキャラクターに戻れました」と、キャスト陣の強い絆を感じさせるエピソードを披露。

アンさんも「今回は新しいキャストも加わり、大きな注目を浴びる中での読み合わせでしたが、最初の作品が持っていた資質は全く失われていませんでした」と語りました。

また、今作で変わった点として、メリルさんが「ミランダはメガネをかけています（笑）」と明かし、お茶目な一面を見せる場面も。

新社会人へ贈る、心に響くアドバイス

4月から新生活を始めた若者たちへのアドバイスを求められると、アンさんはご自身の経験を踏まえて熱いメッセージを贈りました。

「自分が若い頃、物事を知らないということを気恥ずかしいと思っていた時期がありました。でも、知らなくて全然いいんです。知るということ自体がこれからの皆さんの旅路になり、その旅路の中で自分自身のことを学んでいきます」

メリルさんも、「常に好奇心を持って、楽観的でいてください。世界が変わっていく中で、柔軟性を持ってください。ミランダは柔軟性がない固い人だと思われていますが、今回の作品の中で彼女は、変化についていくようにし、助けてくれる人が必要だということが分かってきます」と、ミランダの成長に絡めてアドバイスを送りました。

&TEAM Kさんが花束ゲストとして登場！

イベントの後半には、花束ゲストとして&TEAMのKさんがステージに登壇！

ハイヒールをデザインした華やかなフラワーギフトがお二人に贈呈されました。

過去に海外のファッションイベントでアン・ハサウェイさんと対面し、交流したことがあるKさん。

アンさんもその時のことを覚えており、「こういう仕事をしていると色々な出会いが待っていて、時間は短くてもエネルギーやオーラを感じる方がいます。そしてその方と2年後に東京で再会している。本当に素敵なご縁で面白いですよね」と再会を喜びました。

一足先に本作のフッテージ映像を見たというKさんは、「『プラダを着た悪魔』の大ファンでずっと繰り返し見ていたので、20年経ってどんな風に登場するのかすごく楽しみでした。今の時代でも愛されている映画ですが、この続編も時代を象徴するアイコンになるような映画になると思います」と興奮気味に感想を語りました。

現在演技の仕事にも挑戦しているというKさんから、「演技がうまくいかない時の悔しい経験はどう乗り越えましたか？」という真っ直ぐな質問が飛ぶと、ハリウッドを牽引するお二人から真摯な回答が。

メリルさんは舞台に立っていた頃の経験を振り返り、「自分では『今日の出来は悪かった』と思っても、見に来てくれた友人はすごく感動してくれたりするんです。自分で判断しても、見ている人はそう思っていないかもしれない」と、作品は観客のものになるという視点を伝授。

アンさんは、17歳で『プリティ・プリンセス』に出演し一躍有名になった頃の苦悩を告白。

「アイデンティティと野心が結びついていて、失敗したら道が閉ざされてしまうと思っていました。でもある時、共演した役者さんから『自分が思っているよりも、自分が望んでいるものに近い演技をしているんだよ』と言われました。それ以降は、うまくいかなかったと思っても、価値がないわけではないと思えるようになりました」と、力強いエールを送りました。

お二人の心のこもった回答に、Kさんも「こんなに素朴な質問に熱意を持って答えてくださり、本当に感謝します」と深く感動している様子でした。

最後にハイヒールへのサインとフォトセッションが行われ、日本のファンへ向けてたっぷりと笑顔と魅力を振りまいてくれたメリル・ストリープさんとアン・ハサウェイさん。

働くすべての人に勇気とモチベーションをくれる映画『プラダを着た悪魔2』は、2026年5月1日（金）より公開です！

映画『プラダを着た悪魔２』作品概要

公開日： 2026年5月1日（金）日米同時公開

監督： デヴィッド・フランケル

脚本： アライン・ブロッシュ・マッケンナ

キャスト： メリル・ストリープ、アン・ハサウェイ、エミリー・ブラント、スタンリー・トゥッチ ほか

配給： ウォルト・ディズニー・ジャパン

働く女性たちの“明日へのモチベーション”をあげてくれる、愛と感動のサクセスストーリーがさらにアップグレードして帰ってきます 。

メリル・ストリープさんとアン・ハサウェイさんの豪華2ショットが実現した、映画『プラダを着た悪魔２』来日スペシャルイベントのレポートでした☆

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