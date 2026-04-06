6月12日に公開される映画『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』の追加キャストとして、伊藤篤志（Boys be）、角紳太郎（Boys be）、渡邉大我、野田開仁、和田雅成、本間一稀、山下七海の出演が発表された。

参考：映画『おそ松さん』主題歌はAぇ! group「でこぼこライフ」 楽曲入り本予告＆本ポスターも

赤塚不二夫のギャグ漫画『おそ松くん』を原作とし、2015年にアニメ化された『おそ松さん』。20歳を過ぎてもクズでニート、だけどどこか憎めない6つ子の兄弟を主人公に、何でもありの予測不可能な物語が人気を博し、シリーズアニメだけにとどまらず映画化や2.5次元の舞台化、そして2022年にはSnow Man主演での実写映画化も実現。TVアニメシリーズは放送10周年を迎えた。

実写映画第2弾となる本作では、Aぇ! groupの末澤誠也、正門良規、佐野晶哉、小島健、そして草間リチャード敬太、西村拓哉の6人が、6つ子を演じる。

新たに出演が発表されたのは、Aぇ! groupの後輩にあたる関西ジュニアより、Boys beの伊藤と角、そして渡邉、野田の4名。彼らは銀幕デビューとなる本作で、シン・松野家の兄弟たち（？）に扮する。

また、舞台『おそ松さん』に出演した和田と本間のカメオ出演も決定。さらに、アニメ『おそ松さん』で橋本にゃー役を務めた声優の山下は、カラ松ガールとして登場する。

また、6つ子たちの“シェー”ポーズが印象的なティザービジュアルを使用したムビチケ前売券（カード）が、4月10日より発売されることも決定した。

【コメント】

・伊藤篤志／Boys be（シン・カラ松役）

映画「おそ松さん」に出演させていただくことになり、とても嬉しく思っています!初めての映画の現場で緊張もありましたが、僕が緊張しないようにAぇ! group さん、リチャードくん、西村くんが本当に明るく温かく声をかけてくださり、撮影の合間も笑いが絶えない楽しい時間を作ってくださいました。作品の世界観ならではのユーモアや、キャラクターたちの個性を大切にしながら演じさせていただきました。観てくださる皆さんにクスッと笑ってもらえたり、楽しんでいただけたら嬉しいです。ぜひ公開をお楽しみに！

・野田開仁（シン・チョロ松役）

初めての映画の出演で、演技の経験もそれほどなかったので最初は緊張していたのですが、Aぇ! groupさん、リチャードくん、西村くんが場を和ませてくださいました。佐野くんには、僕が今回演じさせていただいたチョロ松を演じる上でのコツを教えていただきました!チョロ松と僕の性格が似ている部分があって、さらにチョロ松はツッコミが多く、僕もいろんなところでツッコミをすることが多いので演じていて楽しかったです！ 皆さんの演技力がすごくて、僕も演技のお仕事を頑張りたいと思っているので近くでたくさん勉強させていただきました！ 僕たちの初映画での演技とぜひ“顔”にも注目していただきたいです！ 普段では見ることのない表情がたくさん見られると思います!ぜひ劇場でご覧ください！

・渡邉大我（シン・一松役）

映画に初めて出演させていただくということで、現場ではすごく緊張してしまいました。今回、僕は一松役を演じさせていただいたのですが、同じく一松を演じていた A ぇ! group の小島くんが現場で緊張して固くなっている僕に一松のキャラクター性などを教えながら緊張をほぐしてくださって、関西ジュニアの頃からやっぱりいつも変わらず優しい先輩だなあと思いました!同じおそ松さんでも前回のSnow Manさん主演の作品とはまた全然違う“おそ松さん”になっています。はちゃめちゃですが兄弟の絆を感じるストーリーもある、楽しい映画になっています!僕たち関西ジュニアにもぜひご注目ください！

・角紳太郎／Boys be（シン・十四松役）

今回初めて映画に出演させていただけるということで、とても嬉しかったです!初めての経験で分からないことだらけですごく緊張していたのですが、Aぇ! group さん、リチャードくん、西村くんが話してくださったり、スタッフのみなさんも大丈夫だよと声を掛けていただき、緊張もほぐれていい演技ができたんじゃないかと思います！ 今回、僕は十四松というキャラを演じさせていただいたのですが、すごくキャラとして濃く難しい役なのでアニメを観たりしながら勉強しました。それでも細かい仕草など分からないところはリチャードくんに聞くと優しく教えてくれました！ 本当に皆さん優しくて、初の映画が恵まれた環境で撮影させていただけて嬉しかったです！ 最後にこの映画を楽しみにしてくださる皆さん！ とっても楽しく撮影できて、とってもいい映画になっていると思います！ 僕も含めて、今回初めて映画に出た関西ジュニアにぜひ注目してください！ 映画館でたくさん笑ってくださいね～。

（文＝リアルサウンド映画部）