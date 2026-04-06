小原正子、長男が地元の祭りで果たした大役を報告「実現して嬉しい！」

お笑いコンビ・クワバタオハラの小原正子が5日に自身のアメブロを更新。長男・誠希千くんが地元の神社の祭りで天狗役を務めたことを報告した。

この日、小原は「誠希千 11さい」と切り出し、天狗の面をつけた誠希千くんの写真を公開。祭りが行われた神社について「何十年もじーじがボランティアで守りをしている地元の神社」と説明し、夫で元プロ野球選手の野球解説者・マック鈴木も「同じ年の頃天狗を経験したそうです」と明かした。

続けて、誠希千くんが幼い頃に義父と「誠希千が天狗するまでは死んだらあかんでーーと冗談話していましたが」と約束していたことを振り返り「実現して嬉しい！」と喜びのコメント。当日の祭りにはマックが不在だったそうで「お父さんがいなくて残念！」とつづった。

また、次男・誠八くんと長女・こうめちゃんについて「今年からは幼児たちの太鼓叩きの方ではなくお神輿をかつぐのでハッピ チェンジ！」「すごーく頑張っていました！」と写真とともに報告。天狗役の誠希千くんについては「先頭で歩くのですが、ちょっと退屈そうでした笑」と明かすも「途中からは誰よりも大きなわっしょい！わっしょい！言ってました」とその様子を伝えた。

最後に「誠八が天狗するときも、じーじ もちのろん元気でいてよね」と義父へメッセージを送り「今日もまた本当にいい思い出です！！感謝」とつづり、ブログを締めくくった。