和食さと、2026春夏の新作メニューを発表 1人焼肉、ランチ「さと和膳」新おかず、おこさまべんとうなど【一覧・価格】
「和食さと」は、9日から春夏の新メニューの販売を開始する。
【写真多数】和食さと、2026春夏の新作メニューずらり
『ぶっかけ肉そば』や『ミックス焼肉定食』などが新登場するほか、ランチ限定『お昼の選べるさと和膳』に新しいおかずが加わる。また、新キッズメニュー『おこさまべんとう』も選べるようになる。
■春夏の新作メニュー（一部紹介）
ぶっかけ肉そば（うどん） 1099円（税込1208円）
甘辛く炊いた旨味たっぷりの牛カルビを麺と絡めて楽しむ。
焼とり親子重セット 1599円（税込1758円）
だしのきいた特製の親子丼に焼とりをプラスし、ボリュームたっぷり。
※グランドメニュー限定販売
ミックス焼肉定食 1599円（税込1758円）
牛肉・豚肉・鶏肉を盛り合わせた1人焼肉メニュー。
お昼の選べるさと和膳 999円（税込1098円）
4種類のミニ麺・8種類のおかずの中から、好きなものを1品ずつ選べる。今回は新たに「赤魚の煮付け」や「豚肩ロース生姜焼き」などのおかずが仲間入り。
（ランチ販売時間）平日 開店〜午後3時 ※土・日・祝・GW期間および特定日のぞく
おこさまべんとう 499円（税込548円）※小学生以下対象
ツナマヨおにぎり・とりからあげ・たまごやき・えだまめコーン・ミニトマトが入った、おこさまにぴったりなボリュームのキッズメニューが新登場。スプーンや手を使って食べられる。
※このほか、焼肉・しゃぶしゃぶ・すき焼きの食べ放題メニューもリニューアルとなる。
【販売概要】
■対象店舗 和食さと全店 （201店舗）
■販売予定 2026年4月9日（木）〜
（ランチメニュー）平日：〜午後3時 ※土日祝・特定日を除く
（グランドメニュー）平日：午後3時〜 土日祝・特定日：終日
※一部商品は時間帯により販売していない場合あり
※一部店舗では改装などにより休業している場合あり
※食材の状況により商品内容、器等が異なる場合あり
※販売状況により売り切れの場合あり
※キャンペーンは予告なく変更・休止する場合あり
【写真多数】和食さと、2026春夏の新作メニューずらり
『ぶっかけ肉そば』や『ミックス焼肉定食』などが新登場するほか、ランチ限定『お昼の選べるさと和膳』に新しいおかずが加わる。また、新キッズメニュー『おこさまべんとう』も選べるようになる。
■春夏の新作メニュー（一部紹介）
ぶっかけ肉そば（うどん） 1099円（税込1208円）
甘辛く炊いた旨味たっぷりの牛カルビを麺と絡めて楽しむ。
だしのきいた特製の親子丼に焼とりをプラスし、ボリュームたっぷり。
※グランドメニュー限定販売
ミックス焼肉定食 1599円（税込1758円）
牛肉・豚肉・鶏肉を盛り合わせた1人焼肉メニュー。
お昼の選べるさと和膳 999円（税込1098円）
4種類のミニ麺・8種類のおかずの中から、好きなものを1品ずつ選べる。今回は新たに「赤魚の煮付け」や「豚肩ロース生姜焼き」などのおかずが仲間入り。
（ランチ販売時間）平日 開店〜午後3時 ※土・日・祝・GW期間および特定日のぞく
おこさまべんとう 499円（税込548円）※小学生以下対象
ツナマヨおにぎり・とりからあげ・たまごやき・えだまめコーン・ミニトマトが入った、おこさまにぴったりなボリュームのキッズメニューが新登場。スプーンや手を使って食べられる。
※このほか、焼肉・しゃぶしゃぶ・すき焼きの食べ放題メニューもリニューアルとなる。
【販売概要】
■対象店舗 和食さと全店 （201店舗）
■販売予定 2026年4月9日（木）〜
（ランチメニュー）平日：〜午後3時 ※土日祝・特定日を除く
（グランドメニュー）平日：午後3時〜 土日祝・特定日：終日
※一部商品は時間帯により販売していない場合あり
※一部店舗では改装などにより休業している場合あり
※食材の状況により商品内容、器等が異なる場合あり
※販売状況により売り切れの場合あり
※キャンペーンは予告なく変更・休止する場合あり