和食さと 春夏の新作メニュー

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　「和食さと」は、9日から春夏の新メニューの販売を開始する。

【写真多数】和食さと、2026春夏の新作メニューずらり

　『ぶっかけ肉そば』や『ミックス焼肉定食』などが新登場するほか、ランチ限定『お昼の選べるさと和膳』に新しいおかずが加わる。また、新キッズメニュー『おこさまべんとう』も選べるようになる。

■春夏の新作メニュー（一部紹介）

ぶっかけ肉そば（うどん）　1099円（税込1208円）
甘辛く炊いた旨味たっぷりの牛カルビを麺と絡めて楽しむ。

焼とり親子重セット　1599円（税込1758円）
だしのきいた特製の親子丼に焼とりをプラスし、ボリュームたっぷり。
※グランドメニュー限定販売

ミックス焼肉定食　 1599円（税込1758円）
牛肉・豚肉・鶏肉を盛り合わせた1人焼肉メニュー。

お昼の選べるさと和膳　999円（税込1098円）
4種類のミニ麺・8種類のおかずの中から、好きなものを1品ずつ選べる。今回は新たに「赤魚の煮付け」や「豚肩ロース生姜焼き」などのおかずが仲間入り。
（ランチ販売時間）平日 開店〜午後3時　※土・日・祝・GW期間および特定日のぞく

おこさまべんとう　499円（税込548円）※小学生以下対象
ツナマヨおにぎり・とりからあげ・たまごやき・えだまめコーン・ミニトマトが入った、おこさまにぴったりなボリュームのキッズメニューが新登場。スプーンや手を使って食べられる。

※このほか、焼肉・しゃぶしゃぶ・すき焼きの食べ放題メニューもリニューアルとなる。

【販売概要】
■対象店舗　和食さと全店 （201店舗）
■販売予定　2026年4月9日（木）〜
（ランチメニュー）平日：〜午後3時　※土日祝・特定日を除く
（グランドメニュー）平日：午後3時〜　土日祝・特定日：終日
※一部商品は時間帯により販売していない場合あり
※一部店舗では改装などにより休業している場合あり
※食材の状況により商品内容、器等が異なる場合あり
※販売状況により売り切れの場合あり
※キャンペーンは予告なく変更・休止する場合あり