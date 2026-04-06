100均でスゴイの売ってた！気になりすぎてスルー出来なかった…天然素材のキッチングッズ

ダイソーで見つけた『ココナッツスクラブセルローススポンジ（2個）』は、天然由来の素材に惹かれて思わず購入した商品。泡立ちは申し分なく、こびりついた汚れに対しては優秀ですが、その硬さゆえに使う場面を選ぶのが正直なところ。上手に工夫すれば、頑固なコゲつき、油汚れなどに効果的です。詳しく見ていきましょう！

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商品情報

商品名：ココナッツスクラブセルローススポンジ（2個）

価格：￥110（税込）

内容量：2個

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480700847

天然由来の素材！？ダイソーのキッチン消耗品が気になる！

ダイソーのキッチン消耗品売り場で思わず手に取ってしまったのが、この『ココナッツスクラブセルローススポンジ（2個）』。天然素材を使ったキッチングッズということで、気になりすぎて即購入しました。

ココナッツファイバーという珍しい素材に、「たわしとスポンジのいいとこ取りなのでは？」と期待が高まります。

素材についてですが、意外にもこの黄色い部分が天然由来のものなんだとか。

茶色い部分は不織布とココナッツファイバーを組み合わせたような仕様。100％天然素材ではない点も、購入前に知っておきたいポイントです。

ゴシゴシ洗える！ダイソーの『ココナッツスクラブセルローススポンジ（2個）』

実際に使ってみると、まず感じたのは泡立ちの良さ。ゴシゴシと洗えるので、フライパンのこびりつき汚れにはしっかり効果を発揮してくれました。

しかし、茶色い面がかなり硬く、曲げたり食器にフィットさせたりするのが難しい印象。一般的なスポンジのように柔軟に形を変えられないため、細かい部分やくぼみにはやや使いづらさを感じます。

小さめのフライパンなどは、洗い残しが出てしまうかもしれません…

この硬さがメリットになる場面もありますが、残念ながら万能とは言いがたいです。もし使うなら、カットしてサイズを調整するなど工夫すると扱いやすくなりそうです。

今回はダイソーの『ココナッツスクラブセルローススポンジ（2個）』をご紹介しました。

期待が大きかった分、少し惜しいと感じる部分もありましたが、用途を選べばしっかり活躍してくれるアイテムです。気になった方はぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年3月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。