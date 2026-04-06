「もう19なの？」本田望結、妹・紗来の19歳誕生日を祝福！ 「どんどんいい女性になっていくね！」
俳優でフィギュアスケート選手の本田望結さんは4月4日、自身のInstagramを更新。妹でフィギュアスケート選手・タレントの本田紗来さんの19歳の誕生日を祝う投稿をしました。
【写真】本田望結、妹・紗来の誕生日ショット
コメントでは、「二人ともかわいいなぁ」「さらちゃんお誕生日おめでとうございます！望結ちゃんのトップスどこのですか、可愛い」「良い誕生日だったんだな」「もう19なの？」「お誕生日を心からお祝い申し上げます」「やさしいお姉ちゃんやね」「どんどんいい女性になっていくね！」などの声が寄せられています。
(文:五六七 八千代)
【写真】本田望結、妹・紗来の誕生日ショット
妹・紗来さんの誕生日を祝福本田さんは「4月4日は妹の誕生日！！！おめでとう」とつづり、2枚の写真と2本の動画を載せています。1枚目は紗来さんがベッドの上で「1」と「9」の数字のバルーンを抱き締めるショット。動画ではピンクのトップス姿でポーズを決める紗来さんの姿も見られます。また、バルーンを掲げるショットや、ホテルのレストランと思われる場所で「本日の主役」のリボンをつけた紗来さんのかわいらしい姿も公開されています。姉妹の仲の良さが伝わるほほ笑ましい投稿です。
「めちゃくちゃ可愛い天使みたい」姉妹ショットをたびたび公開している望結さん。3月20日には「#みゆさら」とタグを添え、8枚の写真を公開しました。望結さんが紗来さんを抱き締めているショットや、それぞれのソロショットが収められています。ファンからは「素敵だよ〜」「めちゃくちゃ可愛い天使みたい」「望結ちゃんの紗来ちゃんへの愛が伝わる」などの声が集まりました。今後の投稿も楽しみですね。
(文:五六七 八千代)