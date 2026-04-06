実は食べ心地スッキリ、新潟・燕の背脂たっぷりラーメン　煮干し香るスープにもちもち極太麺の絶妙バランス

全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、新潟県・燕市のラーメン店『大むら食堂』です。

【燕市】燕背脂ラーメン

煮干しダシの醤油スープを覆う背脂＆極太麺、刻み生玉ねぎが乗るのが基本。出前の際にスープが冷めにくいよう背脂で蓋をし、伸びにくいうどんのような麺にしたのが始まり。

丼を覆い尽くす背脂の誘惑に身も心も虜になる

地元住民が絶賛するのがこの店。

理由は見た目よりくどくない背脂のマイルドな旨み、煮干しが効いたスープの滋味深さ、極太縮れ麺のもちもちとした弾力、その三位一体のおいしさ。いやあ味わって納得、味のバランスが素晴らしく、背脂たっぷりでもスッキリとした食べ心地なのだ。

中華（太麺）890円

『大むら食堂』中華（太麺） 890円 ※写真は背脂多油＋30円で920円 スープを覆う背脂が迫力満点。もっちりとした太麺がその背脂とスープを絡め取る。食べればマイルドな味わい

しかも普通盛で1人前約300gという麺のボリュームも食いしん坊を歓喜させる。店は食堂から始まって60年以上になる老舗。餃子やかつ煮など一品料理にも目移り必至だ！

『大むら食堂』

燕市『大むら食堂』

［店名］『大むら食堂』

［住所］新潟県燕市小高810-4

［電話］0256-62-4746

［営業時間］11時〜15時、17時〜20時、火：11時〜14時 ※麺・スープが無くなり次第終了

［休日］水・他不定期に臨時休業あり

［交通］JR弥彦線燕駅から車で約5分

撮影／浅沼ノア、取材／肥田木奈々

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

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※月刊情報誌『おとなの週末』2026年2月号発売時点の情報です。

【画像】一品料理にも目移り必至！ カツ煮や春巻きぎょうざなど（5枚）