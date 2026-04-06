【YouTubeチャート】M!LK、2週連続1位2位独占 BTS「SWIM」3位初登場
2026/3/20-26/〜3/26のYouTubeチャートTOP100の週間総視聴回数は前週比1.3％増、TOP100の初登場作は19作（前週11作）となった。
【画像】YouTubeチャート週間TOP11〜30一覧
M!LKが2週連続で1位・2位を独占した。2週連続、通算4度目の首位となったのは、「好きすぎて滅！」（634.7万回）。「あなたが好き過ぎて存在ごと消えちゃいそう」という爆発的な愛を歌った純愛ラブソングで、M!LK結成10周年イヤーを締めくくる作品。ミュージックビデオ（MV）では、闘牛士をモチーフにした衣装を身に纏ったメンバーが華やかなダンスを披露。異世界で起こるさまざまな問題にM!LKの個性あふれるパワーで立ち向かい、“ハート”で満たしていく内容となっている。
2位（前週2位）の「爆裂愛してる」（547.7万回）は、宇宙規模で愛を叫ぶハイテンションなラブソング。MVはシルバーに輝く月面やミラーボールの惑星が登場する銀河を舞台に、メンバー5人が爆発的な愛を表現する映像となっている。
3位にはBTS「SWIM」（487.5万回）が初登場。メンバー全員が兵役を終え、3年9ヶ月ぶりにリリースした5thアルバム『ARIRANG』のリード曲で、人生という荒波の中でも立ち止まることなく進み続ける姿勢や、押し寄せる流れに抗うより、自分自身のペースで淡々と乗り越えていこうとする意志を表現した楽曲だ。ウクライナ出身のTanu Muino監督が手がけたMVには、ハリウッド女優のLili Reinhartが出演。映画のような没入感が味わえる作品に仕上がっている。なお、BTSは4月9日から自身最大規模のワールドツアー『BTS WORLD TOUR』を開催。4月17・18日の東京ドーム公演は約7年ぶりの日本公演となる。
アーティスト別、TOP100内のランクイン作品数は、BTSが10作（前週1作）、HANAが6作（前週6作）、M!LKが5作（前週5作）、Snow Manが3作（前週3作）となった。
16位に初登場したのはtimelesz「GOOD TOGETHER」（187.7万回）。4月29日リリースのアルバム『MOMENTUM』のリード曲で、「これからも一瞬一瞬を大切にしながら、みんなで勢いを増して進んでいこう」というアルバムのコンセプトを表現した楽曲。MVは、「timeleszが作り上げるパーティー」をテーマに、ポップで楽しい世界観が楽しめる作品になっている
18位にはSnow Man「BANG!!」（180.4万回）が初登場。4月29日リリースの13thシングルの収録曲で、目黒蓮主演映画『SAKAMOTO DAYS』（4月29日公開）の主題歌。抑えきれない衝動と愛を弾丸に見立て、闇の中でも前へ進む覚悟を表現した楽曲で、振付はs**t kingzが担当。カップラーメンをすする動作をモチーフとした動作や、右手が銃から愛（LOVE）を象徴する「L」の形へと変化する動きなど、キャッチーなダンスが取り入れられている。
MVの舞台は架空の無法都市。コンビニエンスストア“Snow Mart”を隠れ蓑にする9人の凄腕エージェントが悪を討つというストーリーが展開される。なおMVの冒頭には、テレビアニメ版『SAKAMOTO DAYS』で主人公・坂本太郎の声優を務める杉田智和によるナレーションが収められている。
27位に初登場したのは、原宿系動画クリエイターでアーティストとしても活躍する、しなこの「レベル30」（122.8万回）。しなこが“レベル30”（30歳）になったことを記念して作られた楽曲で、本人の幼少期からこれまでの写真や、“30代あるある”“腰痛体操”などを盛り込み、年齢を重ねていくことを楽しむような作品に仕上がっている。しなこは「あぃりがこの曲を作ってくれたお陰で、30歳になってレベルアップしていく自分が楽しみになりました。世の中の全30代のみなさんに勇気をお届けできるような、そして20代のみんなが大人になることを楽しみに思えるような曲だと思います！」とコメントを掲載している。
30位にはMAZZEL「Get Up And Dance」（112.5万回）が初登場。4月8日リリースの2ndアルバム『Banquet』のリード曲で、USファンクバンド・FREEDOMや『ポンキッキーズ』（フジテレビ系）のテーマ曲でもおなじみのスチャダラパーがリリースした「GET UP AND DANCE」を大胆にサンプリングしたファンキーなパーティーチューン。ガチャピンやムックも登場するMVは、MAZZELの「これまで」と「これから」を詰め込んだボードゲームが舞台。「予定通りじゃないストーリー でも全てが思い通り」という歌詞の通り、デビュー以来、予想外の展開すら味方につけて、踊って歌って笑って歩み続ける MAZZEL の姿が表現されている。
※カッコ内は視聴回数
【画像】YouTubeチャート週間TOP11〜30一覧
M!LKが2週連続で1位・2位を独占した。2週連続、通算4度目の首位となったのは、「好きすぎて滅！」（634.7万回）。「あなたが好き過ぎて存在ごと消えちゃいそう」という爆発的な愛を歌った純愛ラブソングで、M!LK結成10周年イヤーを締めくくる作品。ミュージックビデオ（MV）では、闘牛士をモチーフにした衣装を身に纏ったメンバーが華やかなダンスを披露。異世界で起こるさまざまな問題にM!LKの個性あふれるパワーで立ち向かい、“ハート”で満たしていく内容となっている。
3位にはBTS「SWIM」（487.5万回）が初登場。メンバー全員が兵役を終え、3年9ヶ月ぶりにリリースした5thアルバム『ARIRANG』のリード曲で、人生という荒波の中でも立ち止まることなく進み続ける姿勢や、押し寄せる流れに抗うより、自分自身のペースで淡々と乗り越えていこうとする意志を表現した楽曲だ。ウクライナ出身のTanu Muino監督が手がけたMVには、ハリウッド女優のLili Reinhartが出演。映画のような没入感が味わえる作品に仕上がっている。なお、BTSは4月9日から自身最大規模のワールドツアー『BTS WORLD TOUR』を開催。4月17・18日の東京ドーム公演は約7年ぶりの日本公演となる。
アーティスト別、TOP100内のランクイン作品数は、BTSが10作（前週1作）、HANAが6作（前週6作）、M!LKが5作（前週5作）、Snow Manが3作（前週3作）となった。
16位に初登場したのはtimelesz「GOOD TOGETHER」（187.7万回）。4月29日リリースのアルバム『MOMENTUM』のリード曲で、「これからも一瞬一瞬を大切にしながら、みんなで勢いを増して進んでいこう」というアルバムのコンセプトを表現した楽曲。MVは、「timeleszが作り上げるパーティー」をテーマに、ポップで楽しい世界観が楽しめる作品になっている
18位にはSnow Man「BANG!!」（180.4万回）が初登場。4月29日リリースの13thシングルの収録曲で、目黒蓮主演映画『SAKAMOTO DAYS』（4月29日公開）の主題歌。抑えきれない衝動と愛を弾丸に見立て、闇の中でも前へ進む覚悟を表現した楽曲で、振付はs**t kingzが担当。カップラーメンをすする動作をモチーフとした動作や、右手が銃から愛（LOVE）を象徴する「L」の形へと変化する動きなど、キャッチーなダンスが取り入れられている。
MVの舞台は架空の無法都市。コンビニエンスストア“Snow Mart”を隠れ蓑にする9人の凄腕エージェントが悪を討つというストーリーが展開される。なおMVの冒頭には、テレビアニメ版『SAKAMOTO DAYS』で主人公・坂本太郎の声優を務める杉田智和によるナレーションが収められている。
27位に初登場したのは、原宿系動画クリエイターでアーティストとしても活躍する、しなこの「レベル30」（122.8万回）。しなこが“レベル30”（30歳）になったことを記念して作られた楽曲で、本人の幼少期からこれまでの写真や、“30代あるある”“腰痛体操”などを盛り込み、年齢を重ねていくことを楽しむような作品に仕上がっている。しなこは「あぃりがこの曲を作ってくれたお陰で、30歳になってレベルアップしていく自分が楽しみになりました。世の中の全30代のみなさんに勇気をお届けできるような、そして20代のみんなが大人になることを楽しみに思えるような曲だと思います！」とコメントを掲載している。
30位にはMAZZEL「Get Up And Dance」（112.5万回）が初登場。4月8日リリースの2ndアルバム『Banquet』のリード曲で、USファンクバンド・FREEDOMや『ポンキッキーズ』（フジテレビ系）のテーマ曲でもおなじみのスチャダラパーがリリースした「GET UP AND DANCE」を大胆にサンプリングしたファンキーなパーティーチューン。ガチャピンやムックも登場するMVは、MAZZELの「これまで」と「これから」を詰め込んだボードゲームが舞台。「予定通りじゃないストーリー でも全てが思い通り」という歌詞の通り、デビュー以来、予想外の展開すら味方につけて、踊って歌って笑って歩み続ける MAZZEL の姿が表現されている。
※カッコ内は視聴回数