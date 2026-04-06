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YouTubeチャンネル「街角給与明細」が、「教えて お給料いくらですか？「街角給与明細」で検索」と題した動画を公開した。動画では、年収3億円を超える26歳の若き経営者が、自身の経歴や起業に対するストイックな価値観、将来の壮大なビジョンを赤裸々に語っている。



街角でインタビューに応じた男性は、ITの会社やコーチング、学習塾を経営する26歳。佐賀県の高校を卒業後にテニス留学で海外へ渡り、そこで起業したという異色の経歴を持つ。サラリーマン経験や大学進学を選ばなかった理由について、自身の「反骨精神」が原動力だと明かした。進学校だった母校の優秀な同級生たちを引き合いに出し、「彼らに学歴も勝てなくて、親の太さも勝てないなら、収入ぐらいしか勝つとこない」と当時の強い決意を振り返っている。



昨年は、自身が立ち上げた心理学を用いたサーベイのIT企業を6.1億円で売却。現在の年収はストックオプションなどを併せて3億3000万円に上るという。若くして成功を収めた理由について問われると、「資本主義はがっつりトレードオフ」と独自の持論を展開。「大学の青春を全て犠牲にして仕事しちゃった」と真剣な表情で語り、SNSなどで散見される遊びながらの成功については「絶対無理」と一蹴した。生理的欲求以外のすべての時間を仕事に捧げているという、並外れた覚悟を覗かせている。



さらに将来の夢として、アメリカで臓器のドナー提供に銀行口座を紐づける新たな事業構想を披露。提供者に金銭的な対価が入る仕組みを作ることで、提供者を増やし待っている人々を救いたいという壮大なスケールを描く。最後には起業を志す若者へ「サボらずにやること」「体力すり切れるぐらいまでやって、すべて出し切って奇跡が起こらないと無理」と厳しい言葉を送りつつ、「僕ももう1回奇跡を起こしにいきたい」と前を向いた。彼の飽くなき挑戦心と、起業家としての哲学が詰まった濃密な対談となっている。