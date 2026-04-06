三田寛子、還暦でロンドン再訪 帰路は“ファーストクラス”のご褒美に反響
女優の三田寛子が5日、自身のInstagramを更新。ファーストクラスで撮影したオフショットを公開した。
【別カット】三田寛子、40年ぶりのロンドン再訪（4枚）
三田は1991年に歌舞伎俳優・中村芝翫（しかん）と結婚。長男・中村橋之助、次男・中村福之助、三男・歌之助はそれぞれ歌舞伎界で活躍している。
1月27日に60歳の誕生日を迎えた彼女は「二十歳のとき、はじめてひとりで訪れたロンドン あれから40年。還暦の節目に再び先日ロンドンへ」と投稿。「帰り道は、ファーストクラスで…片道だけですが」とつづり、旅先のロンドンや帰路のファーストクラスでのオフショットを披露した。シャンパングラスを手にソファに腰掛ける笑顔の姿や、ロンドンの空港での一枚などを公開している。
この投稿にファンからは「ファーストクラス素敵」「ファーストクラス流石!!こんな風になってるんですね」「憧れます」といった声が寄せられている。
引用：「三田寛子」Instagram（@mita.hiroko_official）
【別カット】三田寛子、40年ぶりのロンドン再訪（4枚）
三田は1991年に歌舞伎俳優・中村芝翫（しかん）と結婚。長男・中村橋之助、次男・中村福之助、三男・歌之助はそれぞれ歌舞伎界で活躍している。
1月27日に60歳の誕生日を迎えた彼女は「二十歳のとき、はじめてひとりで訪れたロンドン あれから40年。還暦の節目に再び先日ロンドンへ」と投稿。「帰り道は、ファーストクラスで…片道だけですが」とつづり、旅先のロンドンや帰路のファーストクラスでのオフショットを披露した。シャンパングラスを手にソファに腰掛ける笑顔の姿や、ロンドンの空港での一枚などを公開している。
この投稿にファンからは「ファーストクラス素敵」「ファーストクラス流石!!こんな風になってるんですね」「憧れます」といった声が寄せられている。
引用：「三田寛子」Instagram（@mita.hiroko_official）