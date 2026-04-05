俳優の仲野太賀（33）が主演を務めるNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜後8・00）は5日、第13回「疑惑の花嫁」が放送され、主人公・小一郎（のちの豊臣秀長）の正妻・慶（ちか）役で大河初出演を果たした女優の吉岡里帆（33）からコメントが到着した。

＜※以下、ネタバレ有＞

NHK連続テレビ小説「おちょやん」などの八津弘幸氏がオリジナル脚本を手掛ける大河ドラマ通算65作目。“天下一の補佐役”豊臣秀長を主人公に、豊臣兄弟の絆と奇跡の下克上を描く。兄・豊臣秀吉役は俳優の池松壮亮が演じる。

――慶について。

「第13回で明らかになりましたが、慶の夫は織田軍との戦で討ち死にしています。慶にとって織田は、いわば仇です。愛する夫を亡くした彼女は、弱さは決して見せない、誰とも心を通わせない、という頑なな思いを抱えています。“心は、おまえたち織田の者には指一本触れさせぬ”という台詞は、演じる上で特に強く意識した部分ですが、やはり苦しくもなりました」

「今の慶は、小一郎のことを全く信頼していません。ただ、2人はそれぞれ戦で最愛の人を失ったという、同じ痛みを抱えています。そう考えると、この2人は出会うべくして出会ったのではないかと思います。必然的に夫婦となっていく過程を、時間をかけて丁寧に紡いでいきたい。そして（仲野）太賀さんと一緒に、夫婦としての太い絆をしっかりと築き上げていけたらと思います」

――仲野太賀と池松壮亮について。

「太賀さんは、俳優としてはもちろん、一人の人間としても深いところで向き合ってくださる方だと感じています。この人のためなら神輿を担ぎたいと思わせてくれる、主演として本当に素晴らしい存在です。池松（壮亮）さんもまた、心から尊敬している俳優です。今回が初共演ですが、とてもナチュラルで柔らかく、自然とその場をリラックスさせる空気を持ち合わせていて“大丈夫だよ”と背中を支えてもらっているような感覚になりますね。お二人のお芝居は、実際の仲の良さがそのまま表れているように思います。特に太賀さんは、池松さんとのお芝居が一番いい表情をしている気がして。お二人が演じる豊臣兄弟は応援したくなります」

――作品の魅力について。

「慶が登場するまでの物語は、いち視聴者として楽しんでいました。それぞれのキャラクターが立っているからこそ、直（白石聖）が亡くなるシーンは本当に切なくて。もちろん結末は知っていたのですが“どうにかならなかったのかな”と思ってしまうほどでした。豊臣兄弟はどちらも魅力的ですが、私は小一郎のような人が好きです。周りを一生懸命サポートしている小一郎を、しっかりと支えたいと思います。カリスマ性を持つ信長（小栗旬）とは、また違った魅力を持つ人物ですよね。慶自身は支える人を支える存在、いわば“影の影”のような人だと思っています。その影の、黒くて芯のある濃さを、より際立たせるようなお芝居ができたらと思います」