◇MLB ホワイトソックス6-3ブルージェイズ（日本時間5日、レート・フィールド）

ブルージェイズの岡本和真選手が、観客席に飛び込む果敢な守備で会場を沸かせました。

「4番・サード」で出場を続ける岡本選手は、前日4日に4三振を喫し、開幕から続いた連続安打が「6」でストップ。

それでもこの日は、第1打席に元DeNAのケイ投手から四球を選び出塁すると、第2打席でレフト前ヒットを放ち、3打数1安打1四球で、打率.258としました。

そんな岡本選手は6回の守備で魅せます。4番対決となったホワイトソックスの村上宗隆選手に逆転2ランを打たれた後、1アウトから6番コルソン・モンゴメリー選手を迎えた打席。カウント1-0から2球目を打った打球がサードファウルゾーンへ飛ぶと、懸命に追いかける岡本選手は体を投げ出しダイブ。ボールはつかめずも、気迫の守備に会場が沸きました。

飛び込んだ際には、ネット越しに観客と激突。激しいプレーに心配されましたが、観客からポンポンと2度肩をたたかれると、岡本選手も胸に手を当て返答。その後もプレーを続けました。