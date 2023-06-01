元巨人で２００９年ワールドシリーズＭＶＰ、ヤンキースＧＭ付特別アドバイザーの松井秀喜氏が（５１）、１８日（日本時間１９日）、ニューヨーク郊外で子どもを対象とした野球教室を開催。一般公募で集まった約４０人を指導した後、メディアに対応。巨人の後輩でもあるブルージェイズ・岡本和真内野手のデビューから約１か月について、自分の体験も踏まえつつ、メジャー適応に不可欠な調整期間として見守る考えを語った。松井