俳優の仲野太賀が主演を務めるNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』（毎週日曜後8：00ほか）の第15回「姉川大合戦」が19日に放送され、冒頭から描かれた衝撃的な展開が視聴者の間で大きな反響を呼んだ。【写真あり】「オーラが別格」と話題の新キャスト本作は2024年の大河ドラマ第65作。戦国時代のど真ん中を舞台に、豊臣秀長（小一郎）を主人公として、兄・秀吉（藤吉郎）とともに天下統一を成し遂げた豊臣兄弟の軌跡を描く。秀長の視