歌手の浜崎あゆみ（47）が20日、Instagramのストーリーズを更新。自宅に導入した“とある設備”を公開し、「やばっ！」「すごすぎる！さすがすぎる！」「ちょっと何言ってるかわからない笑笑」など、驚きの反響が寄せられている。【映像】浜崎あゆみの子どもたちや自宅に導入した驚きの設備これまでもInstagramで、大きな鏡越しに撮影した広々とした玄関での自撮りショットや、巨大なクリスマスツリーの周りではしゃぐ子どもた