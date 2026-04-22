女性の後をつけ、神戸市須磨区のマンションに、いわゆる“共連れ”の手口で侵入。エレベーター内で住人の女性に抱きつくなどしたとして、35歳の警備員の男が逮捕されました。 兵庫県警須磨署が4月22日、不同意わいせつの疑いで逮捕したのは、須磨区在住の警備員の男（35）です。 須磨署によると、事件の全容は次の通りです。 男は4月3日未明、須磨区内のマンションに住む女性（36）の後をつけ、そのマンションのオ&