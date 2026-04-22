4月20日、千葉県・市川市動植物園は公式Xで、サル山に新しい赤ちゃんニホンザルが誕生したことを報告した。【写真】パンチくんファンならわかる！？飼育員が綴った謎の“3文字”パンチくんは今日も“ごはモ”「20日の朝に出産が確認されたようで、《赤ちゃん、しっかりと母ザルのお腹につかまっています!》と綴ったうえで、《サル山ご観覧の際は、母子のストレスに配慮し、これまで以上にお静かにお願いします》と注意喚起も行っ