敵地ダイヤモンドバックス戦米大リーグ・ブルージェイズは19日（日本時間20日）、敵地でダイヤモンドバックスと対戦。初回にいきなり8得点と大量リードを奪った。岡本和真内野手も活躍。目覚めた日本ファンも驚きの声を上げている。初回から打者一巡の猛攻だ。3番ゲレーロJr.のタイムリーで先制するなど、先頭から止まらない7連打。7番岡本も無死満塁から2点二塁打を放った。このイニング一挙8得点。相手先発のネルソンは1死し