京都府南丹市で起きた男子児童の遺体遺棄事件。きょう（21日）、逮捕された父親の乗用車を警察が検証しました。Nスタ「午前10時半ごろです。南丹暑の中、青いブルーシートがひかれました。ブルーシートの奥に安達容疑者の車が置かれているものとみられます」きょう、動きがあったのは、逮捕された父親・安達優季容疑者が勾留されている警察署です。鑑識などがブルーシートの中を出入りしていました。警察はけさ、今月17日に自宅か