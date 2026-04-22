幼稚園当時の写真と、11年後に高校生へと成長した現在の写真を並べたTikTok投稿が話題になっています。あどけない幼稚園児が、身長も伸びてすらりとした高校生へと変わり、「イケメンやんけー」「いや184cm？もう最強だろこれは」といった声が多く寄せられています。【写真】11年後の現在の姿に反響投稿したのは、日常のひとコマをSNSで発信している、川北の日常さん（@user6985533818361）。1枚目は、兄のマラソン大会の待ち時間