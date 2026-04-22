きのう（21日）夜、群馬県高崎市の国道で自転車の男性を車でひいて逃げ、その後、自ら110番通報した男が警察に逮捕されました。ひき逃げなどの疑いで逮捕されたのは、群馬県高崎市中居町の運転手・小森登美男容疑者（68）です。警察によりますと、小森容疑者はきのう（21日）午後10時55分ごろ、高崎市江木町の国道で軽乗用車を運転中、自転車に乗っていた高崎市寺尾町の無職・阿久沢新治さん（68）をはねて、そのまま逃走した疑い