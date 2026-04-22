漫画家・瀬尾公治の最新作『あの島の海音荘』のコミックス1巻（16日発売）の重版が決定した。これを記念して、初の公式PVがマガジンチャンネルにて公開された。【動画】公開された鈴代紗弓の1人全役&ラップPV公開声を担当したのはアニメ『女神のカフェテラス 』で鶴河秋水役を演じた鈴代紗弓。リズムにのった鈴代が全キャラのボイスを演じ分け、鈴代ボイスの「鶴河流無敵拳」を堪能できる。■『あの島の海音荘』あらすじ男

◆瀬尾公治氏の最新作「あの島の海音荘」公式PV