インタビューに応じる三菱UFJ銀行の大沢正和頭取三菱UFJ銀行の頭取に4月就任した大沢正和氏（57）が21日までに共同通信のインタビューに応じ、国内行首位の顧客基盤を生かして個人預金の獲得に力を入れる考えを示した。ネット銀行など個人向け金融サービスの多様化で複数口座を持つ顧客が増える中、メインバンクとして「一番まとまったお金を安心して預けられる位置取りを目指す」と述べた。三菱UFJ銀は昨年スタートした総合金